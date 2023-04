Traumpartner- der neue Song von Eveline Moonen

Rockmusiker macht einen deutschen Schlager für Sängerin Eveline Moonen.

Der aus den Niederlanden stammende Jos Nota, der als Aton O’Cat Rock- und Pop-Rock-Musik veröffentlicht, macht nicht nur Rockmusik, sondern viel mehr Musik, auch für andere.

Beim Spielen mit Melodien, beim Komponieren eines neuen Liedes kam ihm die Idee, einen deutschen Schlager zu machen. Als dieser Song fertig war, gab ihm ein guter Bekannter den Tipp, diesen Song Eveline Moonen, ebenfalls aus den Niederlanden, anzubieten.

Jos hatte Eveline bereits live gesehen und fand das eine gute Idee, denn Eveline ist so wunderbar enthusiastisch, wenn sie auftritt. Eins kam zum anderen, mit dem Ergebnis, dass der deutsche Pop-Schlager „Traumpartner“ von Eveline Moonen am 17. März auf allen Streaming-Portalen erschien.

Es ist ein fröhliches Lied, das viele schnell mitsingen können.

Die Zusammenarbeit gefiel den beiden so gut, dass nun ein neuer Schlager zur Veröffentlichung bereitsteht und auch am dritten Song, einem wunderbaren „Schunkelplatte“, gemeinsam gearbeitet wird.

Label: 3WATER Music P&P – Niederlande

ISRC-Nummer: QZDA62331840

VÖ- Datum: 17 März 2023

3WATER ICE-Nummer: 12357914

ISWC: T3155990679

3WATER IPI-Nummer: 01174039857

Texter: Joseph Johannes Nota IPI-nummer 01057827929

Komponist: Joseph Johannes Nota IPI-nummer 01057827929

https://www.3water.nl/homepage/3water-music-pp

Quelle: 3Water

