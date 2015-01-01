„Meine Seele brennt“ stellt musikalisch Corinna Anders fest

Die Seele brennt auch ohne Feuer

2024 wurde sie als Preisträgerin in der Kategorie Schlager mit dem 42. Deutschen Rock- und Pop-Preis ausgezeichnet. Ihre Seele hat Feuer gefangen und ja, sie brennt für den deutschen Schlager: Corinna Anders. Mussten Sie im Leben bereits geliebte Menschen oder ihre Überzeugungen loslassen? „Meine Seele brennt“ beschreibt das Zwischenspiel von Herz über Kopf sowie das Urvertrauen ins eigene Bauchgefühl. Die Spannung der Emotionen lässt sich mit ansteckender Leichtigkeit wegtanzen, der Ausdruckskraft ihrer Worte kann man sich nicht entziehen. Tiefste Empfindungen verpackt im modern und zeitgemäß arrangierten Sound vom Erfolgsproduzenten André Stade.

Die künstlerische Entwicklung der Sängerin und Songwriterin Corinna Anders, die sowohl textlich als auch musikalisch als Melodieerfinderin wirkt, ist deutlich erkennbar. Wie kein Zweiter versteht es André Stade seine Künstlerin in den intensiven Prozess der Studioarbeit einzubinden und ihre Prägung sowie ihren persönlichen Stil in den Song einfließen zu lassen. So entstehen authentische Kompositionen mit emotionalem Tiefgang und eigensinniger Hookline, die ihren Wiedererkennungswert ausmachen.

Beat und Rhythmus des Songs verdrängen den Alltagstress, vermitteln positive Gefühle und hinterlassen eine unmissverständliche Botschaft: „… das passiert mir kein drittes Mal.“ Corinna Anders lässt Taten sprechen und singt sich in die Herzen ihrer Mitmenschen. Es gibt Millionen Gründe diesen Song zu lieben. Die Veröffentlichung erfolgt über XENIA Records in bewährter Zusammenarbeit mit ihrem Label-Chef Jürgen Kerber und knüpft an ihr erfolgreiches Debüt-Album „Gedankenspiele“ an.

Quelle: Xenia Records/ Jürgen Kerber

