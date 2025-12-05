  • „Schneeflocken tanzen im Lichterglanz“ stellt Michaela Birka fest

    Weihnachten mit Gesang

    BildIn ihrer neuen Single „Schneeflocken tanzen im Lichterglanz“ richtet Michaela Birka den Blick auf die kleinen Momente, die die Weihnachtszeit besonders machen.

    Sie besingt die Schneeflocken, die im Glanz der Lichter wirbeln, und fängt damit die ruhige, festliche Stimmung dieser Jahreszeit ein. Der Titel transportiert die Atmosphäre eines winterlichen Abends und stellt die Magie der einfachen Dinge in den Mittelpunkt.

    Produziert wurde die Single im renommierten Wörle Musicland, das für hochwertige Produktionen und authentischen Sound steht.
    Dadurch erhält der Song eine warme, klare Klangästhetik, die den Charakter von Michaelas Musik perfekt unterstreicht.

    Michaela Birka – Schneeflocken tanzen im Lichterglanz 03:08 Minuten
    Label und Labelcode: Lieblingsschlager, LC 84861
    Verlag: Wörle Musicland
    VÖ-Datum: 05.12.2025
    Musik: Georg und Walter Wörle; Text: Michaela Birka
    Produzent: Wörle Musicland
    ISRC DEAR42501388
    Mehr Infos zur Sängerin gibt es auf ihrer Website und in den sozialen Medien
    Quelle: Lieblingsschlager

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Traummelodie – das Schlager-Debüt von Michaela Birka
      Ein Lied zwischen Schlager und Klassik...

    2. Augentränen lügen – stellt musikalisch Karl Frenzel fest
      der aktuelle Vorbote für das kommende Album....

    3. Tanzen durch die Nacht möchte Markus Siebert gerne
      Er tanzt wie Bernhard Brink oder Michelle...

    4. Tanzen wie die Iren – Céilí-Tanzen in Hannover
      Spaß am Tanzen - aber keinen Partner? Lust auf packende irische Musik? Liebst Du es, Dich nach der Arbeit noch auszupowern oder neue Menschen kennen zu lernen? Dann lerne Céilí-Tanzen...

    5. WEIHNACHTEN MIT DIR – der neue Hit zum Fest von Matt König
      Weihnachten ist so schön...

    6. Oh Weihnachtszeit, Oh Weihnachtszeit – die aktuelle single zum Fest von Matt König
      Oh du schöne Weihnachtszeit...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.