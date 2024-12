WEIHNACHTEN MIT DIR – der neue Hit zum Fest von Matt König

Weihnachten ist so schön

Weihnachten, das Fest der Liebe, ist für viele Menschen nach wie vor das Familienfest schlechthin.

Das Wichtigste und wohl auch Schönste ist die gemeinsame Zeit mit geliebten und wichtigen Menschen.

Denn im Alltag kommen Freunde und auch Familie oftmals zu kurz.

Bei der Feier unterm Weihnachtsbaum sollte der oder die Liebste nicht fehlen. Ob im Familientrubel oder romantisch zu zweit, Hauptsache man ist zusammen.

Der Song „WEIHNACHTEN MIT DIR“ beschreibt das Glück, gemeinsam mit dem Partner das Weihnachtsfest in Harmonie und Zweisamkeit zu genießen.

Ein Weihnachtsfest ohne den geliebten Menschen ist kein richtiges Weihnachtsfest. Es macht traurig und einsam.

Während der Weihnachtszeit ist Matt König auf Weihnachtsveranstaltungen auch mit Weihnachtsswing zu erleben. Und über das Jahr begeistert er mit seinen Schlagern und Popschlagern.

Artist: Matt König

Text: Matthias König

Musik: Matthias König

ISRC: DEG792300107

Label: Nice Records LC 06512

Quelle: König-Entertainment

