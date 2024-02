Zeit – die zeitlose Single von Matt König

Eine Geschichte über die Zeit

Wenn man jung ist, kann die Zeit nicht schnell genug vergehen. Ist man älter, möchte man sie am liebsten anhalten. Doch sie schreitet immer weiter voran. Sie lässt sich nicht aufhalten. Mit dem richtigen Partner an seiner Seite kann man sie jedoch verdoppeln oder mitunter gar vergessen.

Matt König präsentiert mit „Zeit“ wieder eine Nummer für die Tanzsäle.

Seit vielen Jahren ist der ausgebildete Artist nun als Moderator und Sänger auf Bühnen im deutschsprachigen Raum unterwegs und präsentiert in seinen Programmen einen bunten Mix aus bekannten Schlagern, Partykrachern und natürlich seinen eigenen Songs. Die Nummer „Zeit“ gehört zukünftig nun sicher auch dazu. Es sind weitere Lieder in Planung und Produktion, somit wird es auch neue Veröffentlichungen geben.

Matt König – Zeit

Komponist: Bob Wundermann – Text: Matthias König

Arrangement: Robert Meister

Label und Labelcode: Nice Records, LC 06512

ISRC: DEG792300101

Mehr Infos zum Sänger gibt es bei ihm auf www.matthias-koenig.eu und in den Sozialen Medien

Quelle: Büro Matt König

Promotion- und Presseagentur:

Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

Webpräsenz:

www.sperbys-musikplantage.de und

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Immobilienservice Naumann St. Wendel: Die Kunst der Effizienz in der Immobilienverwaltung Der Weg zum erfolgreichen Immobilieninvestment mit dem Immobilienservice Naumann