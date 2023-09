Herz to go – der neue Single-Hit von Felix Stark

Vom Warten auf die Liebe

Der junge Sänger Felix Stark steht in der Warteschleife. Sein Herz schlägt für die Liebe, aber sie kommt noch nicht vorbei. Das Warten wird immer länger, wo ist sie, die große Liebe?

„Herz to go“ steht an der Haltestelle und wartet, dass die Liebe vorbei kommt. Es ist frei für einen Neuanfang, liegt der Liebe zu Füßen und ist bereit, die Liebe zu leben. Der Wille ist da, das Herz ist bereit, das Warten muss jetzt langsam ein Ende bekommen.

Herz to go bringt wieder einen tanzbaren Beat aufs Parket und lässt die Warteschleife kürzer werden. Das sind sicherlich auch die Lebensereignisse unseres Sängers Felix Stark. Seine Wünsche sollen mit diesem Song in Erfüllung gehen.

Felix Stark – Herz to go

Label und Labelcode: Protection Music Records, LC 83220

VÖ-Datum: 27.09.2023

Text: Bianca Blade, Musik: Jack Price

Pressetext: Karl-Heinz Xhonneux

Cover Design: Marco Möhlig

Promo Video: Torsten Klußmann

EAN: 0765643134818

ISRC: DEWT32382971

Quelle: Büro Felix Stark

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz:

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dein Netzwerk Online Besuchertag mit 30 Unternehmern Herando Erfahrungen: Neuer Chronograph von TAG Heuer