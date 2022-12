Vor meiner Zeit – Neue Single von Lieder-Boss Gunter Gabriel

Ein Liebeslied erfährt eine emotionale Interpretation.

Er polterte durch sein Leben, war oft laut und immer direkt. Doch Gunter Gabriel hat auch eine andere Seite. Mit sensiblen, tiefgründigen Worten näherte er sich stets den Übersetzungen der Songs seines US-amerikanischen Ebenbildes Johnny Cash. Viele Gemeinsamkeiten prägten die Lebenslinien dieser beiden Ausnahmekünstler.

Es ist eines der schönsten Lieder des Albums „LickLab Akustik Session“: Das Liebeslied „Vor meiner Zeit“ – oder, wie es bei Johnny Cash hieß, der den Song nicht nur sang, sondern auch die Worte zur romantischen Melodie dazu fand, und es erstmals im Jahr 2000 veröffentlichte: „Before My Time“.

Gunter Gabriel nahm seine erste (Band-) Version von „Vor meiner Zeit“ schon für sein Album „Tennessee Projekt“ 2003 in der heiligen „Holz-Baracke“ des Cash Cabin Studio in Hendersonville nahe Nashville auf, da wo die Country-Ikone seinerzeit wohnte und am Ende seines Lebens auch viele seiner Lieder aufnahm.

Jahre später zollte Gabriel dem „Man in Black“ erneut musikalischen Tribut und nahm sein hochgelobtes Album „LickLab Akustik Session“ im Studio von Nils Tuxen in Seevetal bei Hamburg auf. Es sollte das erste und einzige rein akustische Album – aber auch das finale Werk – in der langen Karriere des deutschen Country-Stars werden – ein Höhepunkt in seinem Schaffen und ein musikalisches Vermächtnis.

Eine Generalüberholung erfuhr „Vor meiner Zeit“ im Wespo Studio Donaueschingen unter der Regie von Rolf Wetzel, der sich der Musik und dem Lieder-Boss mit viel Fingerspitzengefühl näherte. Es ist ein typischer Gabriel: eindrucksvoller, warmer Gesang, ein nachdenklicher und romantischer Text, eine Melodie mit Ohrwurmcharakter. Kurz: Ein Hit!

Single: Vor meiner Zeit (Before My Time) ISRC: DEK812260001

Künstler: Gunter Gabriel

Musik & Text: Johnny Cash

Dt. Text: Gunter Gabriel

Label: AWP Records (LC 01592)

Kat.-Nr.: AWP256-2

VÖ: 25.November 2022

EAN: 4260522672567

Hören : https://save-it.cc/awmusic/vor-meiner-zeit

Info: https://awmusic.de/portrait.html

Streaming | Download (Album) : https://save-it.cc/awmusic/licklab-akustik-sessions

Gunter Gabriel und Fatma Kar – Jackson

„Jackson“ ist einer der bekannten zeitlosen Hits, der in der Interpretation von Johnny Cash und June Carter populär wurde. Anlässlich des 80.Geburtstages (11. Juni) und des 5.Todestages (22. Juni) von Lieder-Boss Gunter Gabriel wurde die Aufnahme, die im Rahmen der Licklab Akustik Session produziert wurde, aufpoliert. So hat man den Lieder-Boss noch nie gehört!

Mit der Sängerin Fatma Kar fand sich eine charismatische Duettpartnerin, die Gabriel stimmlich ebenbürtig ist und sich harmonisch in den Gesamtsound einfügt.

Single: Jackson (Jackson )

ISRC: DEK812206001

Künstler: Gunter Gabriel

Musik & Text: Gaby Rogers & Billy Edd Bill Wheeler

Dt. Text: Gunter Gabriel

Label: AWP Records (LC 01592)

Kat.-Nr.: AWP253-2

VÖ: 17.Juni 2022 (MPN 17.Juni 2022)

EAN: 4260522672536

Hören: https://save-it.cc/awmusic/jackson

Info: https://awmusic.de/portrait.html

Das finale Album „LickLab Akustik Session“

Streaming | Download (Album): https://save-it.cc/awmusic/licklab-akustik-sessions

Info: https://awmusic.de/portrait.html

