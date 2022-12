Dieter Dornig – wird der „Sänger“ nun auch Fernsehmoderator?

Dieter Dornig zeigt seine Vielseitigkeit

Der beliebte sächsische TV-Sender „MyTVplus“ strahlte am 9.12.22 um 20.15 live seine Weihnachtsgala aus der Sendereihe „Music Match“ aus. Die Gala gestalteten: Corinna Anders, Elvira Fischer, Mandy Schwarz, Steffen Sturm, Jan Lindner, Julia Raich, Sachsenkind Friedlinde, Travestiestar Miss Chantal und auch der Münchner Sänger Dieter Dornig!

Moderiert und präsentiert wurde die Show von Victoria Herrmann.

Eine bunte Show, in der jeder Interpret seinen weihnachtlichen Beitrag zur Sendung beisteuerte, ein Weihnachtslied oder eine passende Ballade.

Dieter Dornig präsentierte seinen ans Herz gehenden Weihnachts-Titel „Plätzchen nach Omas Geheimrezept“. (als Single erhältlich!) Aktuell machte er ja gerade Schlagzeilen mit seinem maritimen Best of Album „Wellen, Wind und Meer“. eine musikalische Abfolge seines maritimen Schaffens, beginnend in der Sendereihe „Klock 8, achtern Strom – die Hafenbar.“

Zur Überraschung für das TV-Publikum wie auch für die Gäste im Saal – Dieter Dornig gab seine Premiere als Fernsehmoderator und Interviewpartner.

Nach der Sendung interviewten nämlich – ebenfalls life – Victoria Herrmann und Dieter Dornig die anwesenden Interpreten. So interviewte Vicki die männlichen Künstler und Dieter durfte die weiblichen Solisten zum Interview bitten. Ein Part, der Dieter sichtlich Spaß machte! Souverän und gekonnt, als ob er das schon Jahrzehnte machte – brachte Dieter Dornig gekonnt die Künstler dem TV-Publikum näher.

Also kann er es nicht nur als Moderator im Radio, (er moderiert in zwei Radiosendern seine eigenen Radioshows) sondern nun auch im TV!

Hoffentlich werden wir noch mehr davon sehen!

WDH.: Freitag den 16. & 23.12. um 20.15 Uhr auf MyTVplus

Bericht: Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Foto: Andreas Weihs

