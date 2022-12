SAVE TOMORROW – der Hit von Jermaine Jackson

Lead-Sänger der erfolgreichsten Soul-Gruppe der Welt JACKSON 5 mit neuer Solo-Single.

„Save Tomorrow“ ist eine zeitgemäße Erinnerung an all die Schrecken, die immer noch in der Welt und auch in der Nähe unserer Grenzen passieren. Es ist jetzt wichtiger denn je, die Botschaft des Songs wiederzugeben. Jermaine Jackson nutzt seine Stimme und seinen Ruhm, um soziales Bewusstsein zu schaffen und den Zustand der Welt anzusprechen. Die remasterten Soloversionen von „Save Tomorrow“ von Jermaine Jackson werden 2022 zum allerersten Mal veröffentlicht, um dazu beizutragen, den Fokus auf Menschlichkeit und Frieden in der Welt zu lenken.

„Save Tomorrow“, der Song, der von der Singer/Songwriterin Theresa Rhodes geschrieben und komponiert und vor mehr als 25 Jahren von ihr und dem legendären Jermaine Jackson im Duett aufgeführt wurde, ist neu gemastert und zum ersten Mal als Jermaines Soloversion erhältlich. Der Song wurde von Gareth Cousins für das Label Dusty Records produziert. Der britische Toningenieur und Musikproduzent wurde ursprünglich in den Abbey Road Studios ausgebildet und ist vor allem für seine Score-Mixing-Arbeit für Filme wie Gravity, Suicide Squad und Notting Hill bekannt.

Jermaine Jackson debütierte 1967 professionell als Mitglied der Musikgruppe The Jackson 5 als (Co-Lead-) Sänger und Bassist der Band. Als „eines der größten Phänomene in der Popmusik der frühen 1970er Jahre“ betrachtet, hat die Kombination aus außergewöhnlichem musikalischem Talent und Choreografie von The Jackson 5 der Familie den Status von Pop Königen in der Musikwelt eingebracht. Wie keine anderen Idole in der Musikgeschichte, haben die Jacksons die populäre Musik, wie wir sie kennen, neu definiert, neu erfunden und neu belebt. Soziales Bewusstsein und etwas Zurückzugeben ist ein Markenzeichen der Werte von Jermaine und der Familie Jackson, seit sie vor über 50 Jahren in der Musikindustrie begannen. Jermaine unterstützt zahlreiche soziale und humanitäre Zwecke, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, weil er glaubt, dass die Rettung eines Lebens Tausend anderen Hoffnung gibt.

Single: Save Tomorrow ISRC: DEK812210010 bis DEK812210014

Künstler: Jermaine Jackson

Musik & Text: Theresa Rhodes

Label: Dusty Records (LC 05490)

Kat.-Nr.: AWP256-2

VÖ: 03.Juni 2022

EAN: 4260522672512

Lyric Video : https://www.youtube.com/watch?v=SVm0itNIe1E

Hören : https://save-it.cc/awmusic/save-tomorrow

CD Kaufen : https://bit.ly/3lWDvww

Info: http://www.jermainejackson.de

Quelle: AWMusic

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dieter Dornig – wird der „Sänger“ nun auch Fernsehmoderator?