DENSO auf der RFID & Wireless IoT tomorrow 2021: Effiziente Lösungen für Retail und Logistik

Europas größte Veranstaltung für RFID & Wireless IoT-Technologien findet am 20. und 21. Oktober 2021 im RMCC in Wiesbaden statt. DENSO gehört zu den Ausstellern bei der Hybridveranstaltung.

Düsseldorf. Die RFID & Wireless IoT tomorrow 2021, Europas größtes Event für RFID und Wireless IoT Lösungen, wird als Live-Event im RheinMain CongressCenter (RMCC) in Wiesbaden organisiert. Ein eigenständiges digitales Event wird parallel zur Live-Veranstaltung stattfinden. Auf 4.000 Quadratmetern im RMCC in Wiesbaden präsentieren Aussteller unter hohen Sicherheitsanforderungen ihre Technologien, die Prozesse in allen Wirtschaftsbereichen, so auch zum Beispiel in Handel und Logistik, ermöglichen. DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, ist einer der Aussteller und wird an Stand Nummer 47 zu finden sein. Die Experten von DENSO sprechen mit innovativen RFID Geräten und IoT Lösungen die Wirtschaftszweige Industrial IoT und Instandhaltung, Automotive, Logistik und Supply Chain, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Smart City, Consumer IoT und Sicherheit an. Informationen zu den innovativen Auto-ID-Lösungen und IoT-Lösungen sowie RFID Geräten von DENSO WAVE EUROPE gibt es unter https://www.denso-wave.eu.

Zum ersten Mal wird es bei der RFID & Wireless IoT tomorrow keine Trennung zwischen Ausstellung und Konferenz geben. Die Konferenz ist in diesem Jahr in die Ausstellung integriert, sodass Vorträge direkt in der Messehalle gehalten und die gesamte Veranstaltung dort konzentriert ist. Auch David Walker, RFID Experte bei DENSO WAVE EUROPE, wird am 20. Oktober um 10:20 Uhr einen Vortrag halten und aufzeigen, welche Vorteile RFID für die Retail-Branche bietet. „RFID ist eine der Schlüsseltechnologien, um die neuen Herausforderungen der Industrie und Wirtschaft zu meistern. Besonders Retailer müssen durch das moderne Omni-Channel-Konzept einen fehlerfreien Warenbestand und eine funktionierende Lieferkette gewährleisten. Sonst wird es kaum möglich sein, gegen Wettbewerber zu bestehen“, erklärt er. RFID eliminiert das Problem, dass Waren aufgrund schlechter Bestandsgenauigkeit nicht verfügbar sind. Denn RFID kann den Warenbestand eines Unternehmens, beispielsweise aus Handel oder Logistik, genau erfassen und eine Genauigkeit von bis zu 99 Prozent erreichen. Somit werden Fehlbestände minimiert. Insgesamt ist RFID äußerst vielseitig, was die Technologie für genau die Bereiche attraktiv macht, die auf der RFID & Wireless IoT tomorrow 2021 angesprochen werden. So erhalten Besucherinnen und Besucher der Messe in Wiesbaden sowie Teilnehmende des digitalen Events durch DENSO WAVE EUROPE und weitere Aussteller neueste Informationen und innovative Umsetzungen aus den Bereichen Digitalisierung und Vernetzung, Prozessautomation, Industrie 4.0, KI und Analysetools, Sensorik sowie Robotik. Auch der performante Technologieeinsatz zur Datenübertragung und Objektidentifikation wird Thema der RFID & Wireless IoT tomorrow sein. Weitere Informationen zu Europas führender Veranstaltung für Nutzer, Integratoren und Entwickler von RFID und Wireless IoT Technologien gibt es unter https://www.rfid-wiot-tomorrow.com/de/.

Neben David Walker als RFID Experte wird Dirk Gelbrich, General Manager Technical Department bei DENSO WAVE EUROPE, bei der RFID & Wireless IoT tomorrow 2021 vor Ort sein und an DENSOs Stand die Datenmanagement-Plattform ORiN vorstellen. „ORiN stellt eine Middleware bereit, mit der Informationen von verschiedenen Automatisierungsgeräten effizienter gesammelt und mit Fertigungssystemen, BI-Tools und Cloud-Lösungen geteilt werden können. So lässt sich eine datenvernetzte Umgebung im Betrieb schaffen“, erklärt Gelbrich. ORiN hilft als Datenmanagement-Plattform unter anderem bei der Prozessoptimierung, da Unternehmen Daten von Fertigungsgeräten sammeln, Verlaufshistorien speichern und Prozesse mittels webbasiertem Drag & Drop Dashboard visualisieren können. Im Retail-Bereich kann ORiN Geräte wie PTZ Kameras, EAS Gates und RFID Lesegeräte untereinander zu einem vollständigen System kombinieren. So können Daten gesammelt und beispielsweise die Erhebung von Statistiken initiiert werden. „Mit unserer Datenmanagement-Plattform kann aber auch über die Grenzen eines Unternehmens hinaus gedacht werden. ORiN kann sogar eine intelligente Stadt ermöglichen, zum Beispiel durch das Management von Haltestellen und U-Bahn-Stationen sowie das Monitoring von öffentlichen Einrichtungen. So kann IoT für die Verwaltung einer Stadt aussehen“, sagt Gelbrich und freut sich, weitere Möglichkeiten mit den Besucherinnen und Besuchern der RFID & Wireless IoT tomorrow zu besprechen. Weitere Informationen zu den RFID Geräten sowie IoT-Lösungen von DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota-Gruppe, und wie sie Prozesse optimieren können, gibt es unter https://www.denso-wave.eu/denso-produkte/rfid.html.

Für den europäischen Markt ist die DENSO WAVE EUROPE GmbH der Ansprechpartner rund um die Themen QR Code, mobile Datenerfassung, Handheld Terminals und Scanner. Die robusten und langlebigen Scanner von DENSO kommen unter anderem in Lager, Logistik, POS, Produktion sowie Field & Sales Force Automation zum Einsatz. Weitere Informationen zum QR Code, zu Handheld Terminals und Scannern gibt es unter: https://www.denso-wave.eu. In kurzen und informativen Videos über die Handheld Terminals und Scanner der DENSO WAVE EUROPE GmbH können sich Interessierte außerdem bei YouTube informieren. Hier finden sich unter anderem Clips zum QR Code, eine Unternehmensvorstellung sowie Porträts der verschiedenen Handheld Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung: https://www.youtube.com/channel/UCHp4Yboj7IccPlSeRxQ6yBQ.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen. Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

