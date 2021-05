Kontaktlose Revolution: DENSO zeigt Vorteile seiner QR Code Versionen auf

Masahiro Hara hat den QR Code 1994 für DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, entwickelt. Seitdem sind QR Codes überall – und heute wichtiger denn je.

Düsseldorf. Der QR Code wurde im Jahr 1994 von Masahiro Hara für DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, entwickelt, als aufgrund von Veränderungen in der Automobilindustrie ein Barcode mit erhöhter Kapazität für mehr Informationen erforderlich war. QR Codes bieten neben dem Speichern und Bereitstellen von mehr Informationen die Vorteile, dass sie im Vergleich zu 1D-Barcodes resistenter gegen Schmutz und Beschädigungen sind. Zudem können mobile Computer QR Codes einfach lesen. So wurde eine simple und schnelle mobile Datenerfassung ermöglicht. Informationen zu allen aktuellen Modellen des QR Codes, mobilen Computern, Auto-ID Lösungen sowie DENSO WAVE EUROPE gibt es unter https://www.denso-wave.eu.

Heutzutage sind QR Codes nicht nur in der Automobilindustrie, sondern praktisch überall zu finden. Die Corona-Pandemie hat den Einsatz und die Wichtigkeit des vielseitigen 2D Codes weiter verstärkt, sodass QR Codes bewiesenermaßen mehr als nur Spielereien sind. Im Kampf gegen das Coronavirus spielen QR Codes eine wichtige Rolle – von Einlasskontrollen und Ticketverkauf über Corona-Tests bis hin zur Entwicklung des digitalen Impfnachweises. Besonders der Einzelhandel und die Gastronomie sind bemüht, kontaktlose Optionen während der Pandemie umzusetzen. Hier setzt der QR Code an: Der 2D Code kann verhindern, dass Kunden unnötig viele Flächen berühren müssen, wie etwa Displays an der Kasse, Stifte oder Speisekarten. Zudem können QR Codes bei der Weiterentwicklung der Technologie für kontaktloses Bezahlen eingesetzt werden. Kontaktloses Bezahlen wird während der Pandemie häufiger genutzt als zuvor. Als Reaktion auf die Anforderungen der Industrie sowie der Digitalisierungsprozesse hat DENSO WAVE EUROPE weitere Modelle des QR Codes entwickelt, wie etwa den Secure QR Code (SQRC®).

Kontaktloses Bezahlen ist auf dem Vormarsch

Kontaktloses Bezahlen an der Kasse im Einzelhandel nahm auch vor der Corona-Pandemie bereits stetig zu. Das lag zum einen daran, dass digitale Technologien ausgereifter wurden und zum anderen daran, dass Kunden bequemer einkaufen wollten. Laut Marketing Tech News wird der Anteil des kontaktlosen Bezahlens weltweit rund $4,7 Billionen bis zum Jahr 2027 erreichen. QR Codes sind dabei eine beliebte Lösung, um die digitale mit der analogen Welt zu verbinden. Weitere Informationen über die Wichtigkeit von QR Codes in der kontaktlosen Revolution gibt es unter: https://www.handelsjournal.de/warum-der-handel-digitale-zahlungsangebote-ausbaut.html.

Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Datenerfassungsgeräte verändert haben: QR Codes können ganz einfach mit der Kamera eines Smartphones oder eines mobilen Computers gescannt werden – eine App oder ein POS System werden nicht speziell benötigt. Wird jedoch eine schnellere Lösung bevorzugt, bietet DENSO, Teil der Toyota Gruppe, den QR Code Reader „QRQR“, eine Smartphone App mit der aktuell schnellsten High-Speed Lesefunktion des Unternehmens.

Mit QR Codes werden allerdings auch Risiken verbunden. Allen voran: Sicherheit. Unternehmen müssen sicherstellen, dass Kunden bei der Nutzung ihrer Technologie ausreichend geschützt sind. DENSO WAVE EUROPE weiß um die Risiken und hat daher eine erweiterte Version des QR Codes entwickelt – den Secure QR Code (SQRC®). Zudem hat DENSO weitere Modelle des QR Codes kreiert, die für zahlreiche Anwendungen eingesetzt werden können. Mehr Informationen über die QR Codes von DENSO sowie mobile Computer, Auto-ID Lösungen, RFID und NFC sind unter https://www.denso-wave.eu zu finden.

Die QR Code Versionen von DENSO und ihre Vorteile

Der SQRC® von DENSO kann Teile der persönlichen Daten verschlüsseln und somit den 2D-Code sicher machen. Diese sichere Version des QR Codes wird bereits häufig für Ticketbuchungen, im Gesundheitssektor für die Patientenerfassung und bei der Produktauthentifizierung verwendet. Während gängige mobile Computer die öffentlichen Daten des SQRC® lesen können, können nur Datenerfassungsgeräte von DENSO die vertraulichen verschlüsselten Datenteile mit dem speziellen Encryption Key lesen. Das Cloud-basierte Q-Revo-System von DENSO kann jedoch diese Entschlüsselung für andere mobile Datenerfassungsgeräte, einschließlich Mobiltelefone, erleichtern. Mit dem SQRC® von DENSO werden keine persönlichen Informationen unsicher auf einem Server gespeichert und die Risiken bezüglich des Umgangs mit dem Datenschutz werden verringert.

Zusätzlich zu Ticketbuchungen, Patientenerfassung, Produktauthentifizierung oder kontaktlosem Bezahlen können Unternehmen QR Codes als Special Feature nutzen. QR Codes können zum Beispiel bei besonderen Angeboten oder für mehr Engagement im Social Media Bereich zum Einsatz kommen. Daher hat DENSO den FrameQR® entwickelt. Dieser QR Code kann ein Bild innerhalb eines definierten Rahmens beinhalten, der in Bezug auf die Formen flexibel ist. So kann dieser QR Code vielseitig eingesetzt werden. In Zusammenarbeit mit dem Q-Platform-Server ist die Sicherheit jederzeit gewährleistet, da dieser selbst QR Codes generiert. Der Server bietet zudem eine Lesefunktion. Zusätzlich kann der FrameQR® als Kombination aus Hologramm und QR Code für fälschungssichere Maßnahmen und Rückverfolgbarkeit genutzt werden.

Insgesamt können QR Codes vielseitig eingesetzt werden. Die Pandemie hat gezeigt, dass die Nachfrage steigt. Mit DENSOs verschiedenen Versionen des QR Codes überwiegen die Vorteile gegenüber den Risiken. So können Kunden einen sicheren und bequemeren Weg wählen, um Waren oder Dienstleistungen zu nutzen oder zu kaufen.

Für den europäischen Markt ist die DENSO WAVE EUROPE GmbH der Ansprechpartner rund um die Themen QR Code, mobile Datenerfassung, Handheld Terminals und Scanner. Die robusten und langlebigen Scanner von DENSO kommen unter anderem in Lager, Logistik, POS, Produktion sowie Field & Sales Force Automation zum Einsatz. Weitere Informationen zum QR Code, zu Handheld Terminals und Scannern gibt es unter: https://www.denso-wave.eu. In kurzen und informativen Videos über die Handheld Terminals und Scanner der DENSO WAVE EUROPE GmbH können sich Interessierte außerdem bei YouTube informieren. Hier finden sich unter anderem Clips zum QR Code, eine Unternehmensvorstellung sowie Porträts der verschiedenen Handheld Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung: https://www.youtube.com/channel/UCHp4Yboj7IccPlSeRxQ6yBQ.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

