AMEXPool AG stellt neues Wohngebäudekonzept und neue Deckungskonzepte Tarifübersicht in zwei Versionen vor

Der Bugginger Maklerpool und Deckungskonzeptmakler AMEXPool AG hat mit einem neuen Wohngebäudekonzept seine „privatus protéc solidum/platinum“-Produktreihe vervollständigt.

Ebenfalls neu ist, dass es statt einem Tarifbuch mit Gewerbe und Privat nun zwei Tarifbücher getrennt nach beiden Bereichen gibt.

„Nachdem die AMEXPool AG im Frühjahr letzten Jahres ihre neuen Privatkonzepte zu den Sparten Hausrat, Unfall und Haftpflicht vorgestellt hat, können wir jetzt mit der noch fehlenden Sparte Wohngebäude das „privatus protéc solidum/platinum“-Angebot vollständig abrunden“, freut sich Boris Beermann, Vorstand der AMEXPool AG.

Eine überdurchschnittlich gute Absicherung von Ableitungsrohren, eine zeitlich unbegrenzte Feuerrohbau-Absicherung oder eine kostenfreie Konditionsdifferenzdeckung bis zu 15 Monaten sind nur einige der Leistungen, die das neue Wohngebäudekonzept zu bieten hat.

„Mit den zahlreichen Leistungserweiterungen werden wir nicht nur den Marktansprüchen gerecht – wir setzen auch neue Akzente“, so Beermann. Davon überzeugen können sich angeschlossene Maklerinnen und Makler in einem der beiden Webinare am 29. April 2020 um 14:00 Uhr beziehungsweise am 13. Mai 2020 um 13:30 Uhr. Björn Meyer aus der Produktentwicklung der AMEXPool AG geht in diesen Webinaren auf die Leistungsinhalte ein und erklärt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie sie das Maximum an Nachlässen rausholen können.

Das neue Konzept ist auch in der neuen AMEX Deckungskonzepte Tarifübersicht PRIVAT zu finden. Denn das Tarifbuch gibt es ab sofort in den beiden Versionen AMEX Deckungskonzepte Tarifübersicht PRIVAT und AMEX Deckungskonzepte Tarifübersicht GEWERBE. Druckfrisch eingetroffen und übersichtlich gestaltet für den Privatkunden- beziehungsweise den Gewerbekunden-Besuch, können angeschlossene Maklerinnen und Makler die AMEX Deckungskonzepte-Tarifübersicht PRIVAT und GEWERBE ab sofort bestellen oder online als PDF-Version herunterladen.

Die AMEXPool AG ist als Maklerpool/Deckungskonzeptmakler Spezialist für nahezu alle Bereiche der gewerblichen und privaten Kompositsparten, das Kfz-Geschäft, für Personenversicherungen, Baufinanzierungen und Bausparen. Dabei arbeitet die AMEXPool AG mit 185 Versicherungsgesellschaften zusammen. Mit derzeit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Unternehmen aus dem badischen Buggingen bundesweit mit großem Erfolg tätig. Aktuell hat die AMEXPool AG 284.397 Versicherungsverträge in der Verwaltung und kooperiert mit mehr als 4.469 Versicherungsmaklern, die von einer Branchenerfahrung seit 1979, erstklassigen Serviceleistungen und einer umfangreichen Online-Plattform profitieren. Die Eigenkapitalquote lag im Geschäftsjahr 2018 bei über 50 Prozent. Bei den Umsatzerlösen konnten in den vergangenen Jahren fast immer Wachstumsraten im ein- bis zweistelligen Bereich erwirtschaftet werden.

Am 13.03.2020 hat die Qualitypool GmbH 49,997% der Anteile an der AMEXPool AG vom bisherigen Eigentümer übernommen. Sie ist eine 100%ige Tochter der an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten Hypoport AG und mit mehr als 9.500 aktiven Maklern einer der führenden Maklerpools Deutschlands.

Weitere Informationen zur AMEXPool AG unter: www.amex-online.de

