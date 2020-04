Hantermann produziert und vertreibt nun auch Hygieneartikel und Desinfektionsmittel

Behelfsmasken – auch mit Werbedruck, Mundschutzmasken, Community-Masken, KN 95 Masken und Desinfektionsmittel findet man nun auch beim Serviettenhersteller aus Emmerich

Emmerich: Das Traditionsreiche- und Familienunternehmen Hantermann kennt man seit über 63 Jahren als Hersteller von Servietten und Einwegtischwäsche.

Aufgrund der Coronakrise und den daraus resultierenden Bedürfnissen stellt das Unternehmen nun Teile seiner Produktion um und erweitert sein Sortiment um Hygieneartikel wie Desinfektionsmittel, Reinigungstücher und viele andere Artikel, welche heute und insbesondere nach dem Lockdown gefragt sein werden.

Die Behelfsmaske HanProtec WBF1 wird aus einem hochwertigem BIO-Vliesstoff hergestellt, welcher nicht nur biologisch nachhaltig und kompostierbar ist, sondern sich auch durch seine starke Reißfestigkeit auszeichnet. Die Behelfsmaske HanProtec WBF1 ist atmungsaktiv und angenehm leicht zu tragen. Gerade bei sommerlichen Temperaturen ist dies von Vorteil.

„Die Behelfsmaske ist für den schnellen Tankstellen, Restaurant- oder Einzelhandesbesuch erdacht worden“, sagt Michael Hantermann.

Wir sehen es als ein Serviceprodukt für Geschäfte aller Art, Restaurants, Hotels, Bäcker, Metzger und alle öffentlichen Bereiche mit zwischenmenschlichen Kontakten. Die Maske wird dem Gast bzw. Kunden beim oder vor dem Eintreten angeboten – am besten neben einer Säule mit Desinfektionsmittel für die Hände, welche man natürlich auch bei Hantermann zu einem fairen Kurs erwerben kann.

Wie von Hantermann nicht anders zu erwarten, können die Behelfsmasken auf Wunsch individuell bedruckt werden.

Neben dieser Eigenentwicklung bietet Hantermann auch Mundschutzmasken und KN95/FFP2 Masken an.

Besonders gut nachgefragt werden aber auch stylische, wiederverwendbare/waschbare Stoffmasken in vielen Designs und Farbkombinationen. Der Renner sind Community-Masken im Salitos und Scavi & Ray Style.

Abgerundet wird das Hygiene Sortiment derzeit durch ein breites Angebot an Desinfektionsmitteln und dem passenden Zubehör. Dieses reicht vom Desinfektionsspender für die bis hin zu einer Edelstahlsäule mit aufgesetztem Spender für z.B. Eingangsbereiche.

1957 und somit vor rund 6 Jahrzehnten wurde das Unternehmen Hantermann durch Franz Josef Hantermann gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Die Zentrale und Produktion des Unternehmens befindet sich an zwei Standorten in Emmerich am Rhein. Auslandsniederlassungen und exklusive Vertriebspartner finden Sie heute in Österreich und der Schweiz.

Damals wie heute liegt die Kernkompetenz des Unternehmens in der individuellen Gestaltung und Produktion von „gastlicher“ Einwegtischwäsche. Angefangen bei Servietten in verschiedenen Qualitäten, Farben und Größen über Mitteldecken, Tischdecken und Rollenware produzieren wir für die Gastronomie, Hotellerie und Industrie individuelle Produkte, welche sowohl den Markenauftritt als auch die gewünschte Gastlichkeit transportieren.

Um eine optimale Kundenbetreuung und Beratung zu gewährleisten unterhält die Unternehmensgruppe einen eigenen, festangestellten und flächendeckenden Außendienst.

Zu unseren Kunden zählen u.a. erfolgreiche Gastronomen & Caterer, inhabergeführte Hotels und Hotelgruppen, Fluglinien, Schifffahrtsgesellschaften, Bäckereien & Konditoreien, Werbeagenturen und Industriebetriebe aus verschiedensten Branchen.

