Coronavirus: Desinfektionsmittel oftmals ausverkauft, doch es gibt Hoffnung…

Assindia Chemie aus Bottrop hat aufgerüstet: Ware sofort lieferbar, um besonders pflegeintensive Bereiche unterstützten zu können. Auch Privathaushalte können in kleinen Mengen kaufen

Egal wo man sucht – Seit Wochen scheinen Einkaufsregale oder Onlineshops leer gefegt zu sein, wenn man sich auf die Suche nach den dringend benötigten Desinfektionsmitteln macht. Vor ca. 6 Wochen begannt der große Run auf die Produkte, die der Verbreitung des gefährlichen Coronavirus Einhalt geben sollen. So erlebte es auch das Traditionsunternehmen Assindia Chemie aus Bottrop, welches im Zuge der großen Nachfrage in Zeiten der Krise die Produktion umrüsten musste.

„Wir wurden vor Anfragen nahezu überrannt und mussten sehr schnell umdisponieren“, so Mario G., Betriebsleiter bei Assindia. „Wir haben unsere Kapazitäten ausgebaut und großzügig vorproduziert, die größte Problematik liegt jedoch nach wie vor in der Versorgung der Rohstoffe.“

Somit gehört das Familienunternehmen in NRW zu den wenigen, bei denen Kunden mit sofortiger Lieferbarkeit Desinfektionsmittel kaufen können, da die Ware versandbereit im Lager ist. Der Betriebsleiter erklärt hierbei, dass man verantwortungsvoll beim Einkauf der Desinfektionsmittel umgehen sollte: “ Wir haben von Händedesinfektion bis hin zur Flächendesinfektion oder desinfizierenden Handflüssigseife alles im Sortiment. In handelsüblichen Mengen kann jeder gern in unserem Onlineshop kaufen, allerdings unterstützen wir keine Hamster. Je Haushalt maximal 3 Teile, darüber hinaus schauen wir genauer hin. Besonders wichtige Bereiche wie Altenheime, Pflegeeinrichtungen, Praxen und Krankenhäuser beliefern wir natürlich präferiert.“

Assindia stellt als traditionelles Familienunternehmen Pflege- und Reinigungsprodukte seit 1956 her.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Assindia Chemie GmbH

Herr Manuel Simon

Wilhelm-Tenhagen-Straße 14

46240 Bottrop

Deutschland

fon ..: 02041-709560

web ..: http://assindia.de

email : info@assindia.de

Assindia ist ein Traditionsunternehmen, welches seit 1956 Hersteller professioneller Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel und Gastronomiebedarf bekannt ist.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Assindia Chemie GmbH

Herr Manuel Simon

Wilhelm-Tenhagen-Straße 14

46240 Bottrop

fon ..: 02041-709560

web ..: http://assindia.de

email : info@assindia.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Stucco Veneziano, Marmorino und andere Marmorputze für die elegante Wandveredelung mit Spachteltechniken.