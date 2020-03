Stucco Veneziano, Marmorino und andere Marmorputze für die elegante Wandveredelung mit Spachteltechniken.

Naturbelassene Marmorputze und sämtliches Zubehör für die professionelle Verarbeitung. Schaffen Sie sich einen gesunden Wohnraum mit nobler Eleganz. Die Wände bleiben diffusionsoffen und pflegeleicht.

Der österreichische Hersteller von Marmorputzen legt besonderes Augenmerk auf die Natürlichkeit der Produkte und ist sehr auf gesundes Wohnen fixiert. Im Sortiment gibt es verschiedene Marmorputze wie z.Bsp. Stucco Veneziano, Marmorino, Glimmerputz, Betonoptik, Kreativputz, Travertino und Stucco Extra für fugenlose Bäder und Böden. Ebenfalls sind kalkechte Farbpigmente, professionelles Werkzeug wie Venezianische Glättekellen und schützende Wachse sowie Seifen im Angebot. Durch die vorhandenen Verarbeitungsanleitungen sind die Wandveredelungen für jeden zu meistern. Die Oberflächen werden nicht nur was besonderes durch die eigene Kreativität die in die Arbeit einfliesst, sondern auch die Materialien entfalten durch die natürliche Zusammensetzung die kompletten, positiven Eigenschaften vom Naturstoff Kalk. Die Vorzüge von Kalk sind die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und der damit einhergehende Feuchtigkeitsaustausch, die hohe Alkalität ist sehr widerstandsfähig gegen Schimmel und Mikroben und durch die antistatischen Oberflächen setzt kaum Staub an und somit ist der Pflegeaufwand und die Renovierungsarbeit auf ein wesentliches reduziert.

Unser Shop zeichnet sich durch das reichhaltige Angebot aus und der kostenlose Kundenservice sowie die schnelle und problemlose Kaufabwicklung macht uns zu einem beliebten Fachhändler. Schauen Sie bei Stucco-naturale.com rein und überzeugen Sie sich selbst. Sollten Fragen auftreten, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stucco naturale

Herr Stefan Fischer

Dorfstrasse 63 b/2

6241 Radfeld

Österreich

fon ..: 0043 660 6413 331

web ..: http://www.stucco-naturale.com

email : info@stucco-naturale.com

