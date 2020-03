Videos für Kinder

Kurze Videos für Kinder aus Bildern von ca. 60 Jahre alten Dia-Rollfilmen der DEFA

Die DEFA in der DDR hat für Kinder nicht nur schöne Märchenfilme hergestellt, sondern auch pädagogisch wertvolle Color-Bildbände. Das waren Dias oder Dia-Rollfilme die in ca. 24 Bildern mit Texttafeln Märchen, Comics oder Abenteuergeschichten erzählten. Diese Dias wurden in sehr vielen Haushalten der DDR, mit einem einfachen Projektor an die Wand geworfen.

Die Firma Videofab aus Dresden (siehe: kurze Videos für Kinder), ist jetzt dabei, diese Bilder zu digitalisieren, zu restaurieren und in kurzen Videos darzustellen. Die Videos werden mit dem Originaltext vertont und in zwei Ausführungen hergestellt, mit und ohne Texttafeln. Videos mit Texttafeln, eignen sich gut zum Mitlesen und fördern das Lesen lernen. Alle Videos stehen zum Download bereit und können dann ohne Internetverbindung auf Handy, PC, Tablet angesehen werden.

Der Download ist kostenpflichtig und kostet pro Video ca. 1,85EUR, die Spiellänge der Videos beträgt ca. 10 Minuten.

Zurzeit stehen schon viele Märchenklassiker von den Gebrüdern Grimm, Wilhelm Hauff und Hans Christian Andersen bereit, wie Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Schneewittchen, die Abenteuer des kleinen Muck, die Schneekönigin, das kalte Herz…

Von den Abenteuern gibt es bereits die Schatzinsel, Robinson Crusoe und Münchhausen, jeweils mit Teil 1 und Teil 2.

Folgende Comic Videos sind auch schon im Angebot: der Prahlhase, der Wettlauf zwischen Hase und Igel, Hase und Wolf…

Pressekontakt:

Videofab Leopold Hiersche

Herr Leopold Hiersche

Bautzner Landstr. 92 b

01324 Dresden

fon ..: 035126557878

web ..: https://videofab.eu

email : video@videofab.eu

