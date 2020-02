Frühling Sommer Katalog 2020 von Hantermann

Servietten mit Frühlings- und Sommermotiven, Ostermotiven oder die Neuheiten für das ganze Jahr finden Sie im neuen Hantermann Katalog Imagine 2020

Emmerich: Der Winter neigt sich dem Ende zu und auch wenn es dieses Jahr nicht wirklich winterlich war, freuen sich die Menschen wieder auf den nahenden Frühling und die Frische.

Viele Hoteliers und Gastronomen dekorieren daher Ihre Tische mit entsprechenden Saisonservietten ein. Servietten mit Frühlingsmotiven verschaffen jedem Restaurant direkt ein ganz anderes Ambiente und das ohne finanziellen Mehraufwand.

Gäste empfinden diese Art der Bemühungen des Gastgebers als besonders wertschätzend und deswegen wartet das Familienunternehmen Hantermann auch jedes Jahr mit einer neuen, frischen Kollektion auf.

Natürlich können die Motivservietten wunderbar mit passenden Tischläufern und Tischbändern kombiniert werden.

Wer jetzt zum Beispiel für die Ostertage noch die passende Tischdekoration sucht, wird bei Hantermann genauso fündig.

Abgerundet wird das Angebot durch neue Servietten mit stylischen Motiven, welche das ganze Jahr zum Einsatz kommen können. Gefällt dem Gastronomen ein Motiv und er möchte es mit seinem Logo veredeln: Kein Problem! Hantermann gilt als der Spezialist des Werbedrucks – und das seit mehr als 6 Jahrzehnten.

Kataloge können kostenlos und unverbindlich unter der Rufnummer 02822/699-0 oder per Mail unter service@hantermann.eu angefordert werden.

Da Hantermann in Deutschland, Österreich und der Schweiz über einen eigenen Außendienst verfügt können Sie unter den eben genannten Kontaktdaten auch den für sie zuständigen Außendienstmitarbeiter anfordern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hantermann – Tischkultur aus Leidenschaft GmbH & Co. KG

Herr Artur Müller

Rotterdamer Straße 9-11

46446 Emmerich am Rhein

Deutschland

fon ..: 02822/699-361

fax ..: 02822/699-326

web ..: http://www.hantermann.eu

email : service@hantermann.eu

1957 und somit vor rund 6 Jahrzehnten wurde das Unternehmen Hantermann durch Franz Josef Hantermann gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Die Zentrale und Produktion des Unternehmens befindet sich an zwei Standorten in Emmerich am Rhein. Auslandsniederlassungen und exklusive Vertriebspartner finden Sie heute in Österreich und der Schweiz.

Damals wie heute liegt die Kernkompetenz des Unternehmens in der individuellen Gestaltung und Produktion von „gastlicher“ Einwegtischwäsche. Angefangen bei Servietten in verschiedenen Qualitäten, Farben und Größen über Mitteldecken, Tischdecken und Rollenware produzieren wir für die Gastronomie, Hotellerie und Industrie individuelle Produkte, welche sowohl den Markenauftritt als auch die gewünschte Gastlichkeit transportieren.

Um eine optimale Kundenbetreuung und Beratung zu gewährleisten unterhält die Unternehmensgruppe einen eigenen, festangestellten und flächendeckenden Außendienst.

Zu unseren Kunden zählen u.a. erfolgreiche Gastronomen & Caterer, inhabergeführte Hotels und Hotelgruppen, Fluglinien, Schifffahrtsgesellschaften, Bäckereien & Konditoreien, Werbeagenturen und Industriebetriebe aus verschiedensten Branchen.

Pressekontakt:

Hantermann – Tischkultur aus Leidenschaft GmbH & Co. KG

Herr Artur Müller

Rotterdamer Straße 9-11

46446 Emmerich am Rhein

fon ..: 02822/699-361

web ..: http://www.hantermann.eu

email : amueller@hantermann.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Leverkusen, Bergisch Gladbach: Günstige neue Zähne aus deutschem Dentallabor MAXIDENT