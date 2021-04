Sicher zurück ins Leben: DENSO und Partner realisieren digitalen Impfpass und Einlasskontrollen

Während andere Unternehmen noch in der Entwicklungsphase sind, hat DENSO, Teil der Toyota Gruppe, mit seinen Partnern V Site Pass und SafeGate bereits Lösungen im Kampf gegen Corona geschaffen.

Düsseldorf. Wenn Personen, die gegen Corona geimpft wurden, zukünftig ihren Impfstatus bestätigen möchten, benötigen sie einen sicheren Impfnachweis. Die dritte Welle der Corona-Pandemie muss in den kommenden Wochen erst einmal gebrochen werden. Doch es ist unumstritten, dass die Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie differenziert betrachtet und geplant werden müssen. Dabei spielen sowohl der digitale Impfpass als auch digitale Einlasskontrollen eine große Rolle. Hoffnung kann DENSO, Teil der Toyota Gruppe und Erfinder des QR Codes, machen. Die Experten für mobile Datenerfassung haben mit ihren Partnern V Site Pass und SafeGate zwei Lösungen im Kampf gegen das Coronavirus geschaffen, die derzeit zusammengeführt werden. Zum einen ist die App Match Fit Pass ein digitaler Impfpass, der exklusiv DENSOs sogenannten FaceSQRC®, ein verschlüsselter QR Code mit biometrischen Gesichtserkennungsdaten, einsetzt. Zum anderen bietet die vollautomatische Personenschleuse von SafeGate sicheren Zugang und optimale Prävention. Der größte Vorteil, den die Lösungen von DENSO, Teil der Toyota-Gruppe, bieten: eine sichere Identifizierbarkeit von individuellen Personen mit einem hohen Grad an Fälschungssicherheit. „Die sichere Lösung, nach der gerade händeringend gesucht wird, ist mit diesen beiden Innovationen im Grunde schon da“, sagt Dirk Gelbrich, General Manager Technical Department bei DENSO WAVE EUROPE. Informationen zum FaceSQRC® und allen aktuellen Modellen des QR Codes, mobilen Computern, Auto-ID Lösungen sowie DENSO WAVE EUROPE gibt es unter https://www.denso-wave.eu.

Besonders sichere All-in-One-Lösung von DENSO und Partnern

Masahiro Hara hat den QR Code in den 1990er Jahren für DENSO WAVE entworfen. Seitdem haben die Experten für mobile Datenerfassung den 2D Code entscheidend weiterentwickelt und sicherer gemacht. DENSO hat den Secure QR Code, kurz SQRC®, entwickelt. Dirk Gelbrich von DENSO WAVE EUROPE erklärt: „Im Gegensatz zum klassischen Modell kann der Secure QR Code sensible Daten verschlüsseln und wird deshalb bereits häufig für Tickets, im Gesundheitssektor und bei der Produktauthentifizierung verwendet.“ Der sichere SQRC® von DENSO ist somit ausgereift und bietet im Impfprozess, aber auch über das Impfgeschehen hinaus zahlreiche Vorteile. So können zum Beispiel durch die Implementierung des sicheren SQRC® im Match Fit Pass Reisen wieder einfacher realisiert werden oder auch der Besuch einer Messe, eines Konzertes oder eines Sportevents. „In der Kombination mit SafeGate wird das Ganze eine runde Sache und bietet einen klaren Mehrwert“, so Dirk Gelbrich von DENSO WAVE EUROPE. Die geltenden Hygienemaßnahmen im Kampf gegen Corona werden mit SafeGate streng eingehalten, da in der begehbaren Personenschleuse die Händedesinfektion, Prüfung der Körpertemperatur und auch das Überprüfen eines Mund-Nasen-Schutzes möglich ist. „Diese Überprüfung im Durchlaufmodul von SafeGate dauert circa sieben Sekunden und schon hat man die Einlasskontrolle hinter sich – einfach, schnell und höchst sicher. Es ist im Grunde genau die passende Lösung für eine Rückkehr zur Normalität“, sagt Dirk Gelbrich von DENSO WAVE EUROPE.

Zahlreiche Vorteile durch kluge Kooperation

V Site Pass hat den Secure QR Code von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, in seiner Match Fit Pass App implementiert, weil die Technologie eine Authentifizierung über zwei Faktoren ermöglicht. Michael Dodd, CEO von V Site Pass in England, betont: „Es gibt keine andere Ticketing App mit diesem hohen Grad an Sicherheit.“ Match Fit Pass überprüft die Identität einer Person anhand eines offiziellen Ausweisdokuments, wie etwa eines Reisepasses oder Führerscheins. Das verifizierte Foto wird in einen sicheren SQRC® von DENSO verschlüsselt, sodass der Nutzer nach erfolgreicher Gesichtserkennung seine individuelle und einzigartige Match Fit Pass Nummer erhält. Der Match Fit Pass Account ist fertig eingerichtet und kann nun Corona-Impfungen oder Corona-Tests aufzeichnen und weitere Tickets oder auch Reservierungen abspeichern, beispielsweise für Restaurants. Zudem bietet V Site Pass Schnittstellen zu Ticketverkaufsstellen und -systemen, was den Vorteil bietet, dass Anbieter schnell und unkompliziert Match Fit Pass als Verifizierungsoption nutzen können. Wie die Gesichtserkennung mit dem sicheren FaceSQRC® von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, funktioniert, wird hier erklärt: https://www.denso-wave.eu/denso-produkte/loesungen/denso-produkte/loesungen/qr-code-basierte-gesichtserkennung.html

SafeGate nutzt den QK30 Scanner von DENSO und wird bereits im Impfprozess in Deutschland eingesetzt. Die vollautomatische Personenschleuse sorgt für einen automatisierten, reibungslosen Einlass. Das innovative begehbare Durchlaufmodul lässt sich individuell für den jeweiligen Zweck und Einsatz ausstatten. Aktuell bietet SafeGate eine automatische Handdesinfektion, eine kontaktlose Temperaturmessung, ein Akkreditierungsumfeld zur Nachverfolgbarkeit, ein Besucherzählsystem und eine kameragestützte Erkennung, ob ein Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt. Die Akkreditierung erfolgt via kontaktloser Ticket- oder Ausweisprüfung mit dem QK30 Scanner von DENSO. Dieser ist im begehbaren Durchlaufmodul von SafeGate integriert.

„Wir von DENSO bringen unsere Kooperationspartner V Site Pass und SafeGate zusammen, weil somit die beste All-in-One-Lösung für eine sichere Rückkehr ins Leben geschafft wird“, erklärt Dirk Gelbrich von DENSO WAVE EUROPE. Mit dem SafeGate Modul können die behördlich vorgegebenen Sicherheits- und Hygienestandards im Kampf gegen Corona eingehalten und eine sichere Einlasskontrolle gewährleistet werden. Zusammen mit Match Fit Pass werden die sichere Registrierung und Nachverfolgbarkeit gewährleistet. Der Datenschutz wird in allen Punkten eingehalten. „Die eindeutige Identifizierung durch die Gesichtserkennung via sicherem Secure QR Code ist dabei auf jeden Fall der größte Vorteil gegenüber anderen Lösungen, die derzeit diskutiert werden. Denn selbst wenn kein System komplett fälschungssicher ist, kann man bei unserer Technologie vom höchsten Maß an Fälschungssicherheit sprechen“, sagt Dirk Gelbrich als Experte für mobile Datenerfassung. Der andere große Vorteil: Die Technologie ist bereits entwickelt, ausgereift und einsatzfähig. „Worauf also noch warten?“, fragt Dirk Gelbrich und hofft auf weitere Gespräche zur Implementierung beider Lösungen. Die Unternehmen, die sowohl Match Fit Pass als auch SafeGate bisher nutzen, geben positives Feedback. „Wir freuen uns sehr über die Kooperation und möchten unseren Beitrag für eine Rückkehr in unsere alten Leben und Berufe leisten“, schließt Bernhard Urbach, Geschäftsführer von SafeGate.

Für den europäischen Markt ist die DENSO WAVE EUROPE GmbH der Ansprechpartner rund um die Themen QR Code, mobile Datenerfassung, Handheld Terminals und Scanner. Die robusten und langlebigen Scanner von DENSO kommen unter anderem in Lager, Logistik, POS, Produktion sowie Field & Sales Force Automation zum Einsatz. Weitere Informationen zum QR Code, zu Handheld Terminals und Scannern gibt es unter: https://www.denso-wave.eu. In kurzen und informativen Videos über die Handheld Terminals und Scanner der DENSO WAVE EUROPE GmbH können sich Interessierte außerdem bei YouTube informieren. Hier finden sich unter anderem Clips zum QR Code, eine Unternehmensvorstellung sowie Porträts der verschiedenen Handheld Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung: https://www.youtube.com/channel/UCHp4Yboj7IccPlSeRxQ6yBQ.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

