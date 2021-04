Zwei neue Servicepläne von Schneider Electric für schnelle Modernisierung und höhere Verfügbarkeit

Servicepläne verlängern die Lebensdauer elektrischer Anlagen durch digitale Modernisierung oder Ersatz durch neue digitale Anlagen mit intelligenter Finanzierung

Schneider Electric, einer der führenden Anbieter bei der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, präsentierte auf der diesjährigen Hannover Messe zwei neue Servicepläne für Wartung und Modernisierung. Beide Pläne erhöhen durch die Digitalisierung elektrischer Anlagen die Business-Resilienz. Derzeit sind viele Unternehmen damit beschäftigt, das Vertrauen in ihre Geschäftstätigkeit zurückzugewinnen. Neue Ansätze müssen deshalb den aktuell vorherrschenden CAPEX-Druck unbedingt berücksichtigen.

Zeit zum Handeln

Viele Unternehmen stehen derzeit unter dem Druck, ihren operativen Betrieb wiederherzustellen, Risiken zu reduzieren und sich auf aktuelle und zukünftige Krisen vorzubereiten. Moderne, digitale Technologien zeigen einen klaren Weg zur Erreichung dieser Ziele auf. Das gilt insbesondere für elektrische Anlagen und Energieversorgungssysteme, die das Kerngeschäft untermauern und deren Standzeiten und Zuverlässigkeit von grundlegender Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Betriebs sind.

„Unternehmen von heute können bei der Sicherstellung des operativen Betriebs ihres Kerngeschäfts keine Kompromisse eingehen“, sagt Frederic Godemel, Executive Vice President Power Systems bei Schneider Electric. „Deshalb unterstützen wir sie dabei, mit Hilfe der Digitalisierung schneller als je zuvor Höchstleistungen im Betrieb zu erreichen – selbst unter dem neuen Budgetdruck bei CAPEX und OPEX.“

Servicepläne stärken Vertrauen in Digitalisierung

Das erste der beiden neuen Serviceangebote von Schneider Electric ist der „Service- und Modernisierungsplan“. Die hierin vereinbarten Wartungsstrategien verlängern die Lebensdauer älterer elektrischer Anlagen, so dass diese einige Jahre länger in Betrieb bleiben können. Vor Ablauf der Vertragslaufzeit werden sie dann durch neue Anlagen ersetzt. Während der 24/7-Ruf- und Einsatzbereitschaft des Herstellers sichergestellt wird, zeigt dieser Plan Wege zur Digitalisierung elektrischer Anlagen entsprechend den zukünftigen Anforderungen eines Unternehmens auf. Wichtig ist hier, dass sich die Investitionen für die Modernisierung anhand des Plans über mehrere Jahre verteilen. Damit geraten die CAPEX nicht unter Druck und die aktuelle Betriebssicherheit des Unternehmens wird gestärkt.

Das zweite neue Angebot ist der „Finanzplan für Service und Modernisierung“. Dieser Plan ist durch eine Finanzierung abgesichert und veraltete Anlagen werden sofort ersetzt. So steht Betreibern kontinuierlich die höchste Zuverlässigkeit brandneuer Anlagen sowie das Know-how und der Support von Schneider Electric zur Verfügung. Zudem können Unternehmen sofort von digitalen Technologien und fortschrittlichen Dienstleistungen profitieren und ihre Anlagen sowie ihr Anlagenmanagement verbessern. Service- und Modernisierungsplan sowie der Finanzierungsplan für die getätigten Investitionen verteilen sich über mehrere Jahre. Das neue gebündelte Lösungsangebot aus Finanzierung, Modernisierung und Serviceplan gibt Sicherheit für die Geschäftskontinuität und Betriebszeit des Kerngeschäfts.

Digitalisierung eröffnet Räume für Wachstum

Das Herzstück der neuen Servicepläne sind digitale Anlagen, wie beispielsweise die Mittelspannungsschaltanlagen von Schneider Electric. Diese modernen digitalen Produkte verfügen über zustandsbasierte Wartungsfunktionen, die Daten von ihren Sensoren sowohl an lokale Tools und Apps als auch an hochentwickelte Analysetools weiterleiten. Eingebettet in die ganzheitliche und durchgängig vernetzte Systemarchitektur EcoStruxure von Schneider Electric wird die gesamte Geräteplattform digital und verbessert dank cloudbasiertem Datenaustausch die Betriebszuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz des Betriebs. Mit EcoStruxure kann das digitale Backbone, das Unternehmen heute aufbauen, anspruchsvollere Messungen, Überwachungen und Steuerungen auch zukünftig – wenn Unternehmen wachsen und sich im Laufe der Zeit verändern – flexibel durchführen.

