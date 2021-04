Ströer Online Marketing: die Google-Ads-Agentur in Frankfurt

Wer durch Suchmaschinenwerbung neue Kundinnen und Kunden für das eigene Unternehmen gewinnen möchte, ist mit der Google-Ads-Agentur Ströer Online Marketing bestens beraten.

Auf Google gefunden werden und dadurch potenzielle Kundinnen und Kunden gezielt ansprechen – genau das ermöglicht Suchmaschinenwerbung mit Google Ads. Auf der weltweit größten Marketingplattform können Unternehmen ihre Werbeanzeigen schalten und ihr Wachstums- und Umsatzpotenzial voll ausschöpfen. Am besten gelingt das mit einer erfahrenen Google-Ads-Agentur in Frankfurt. Ströer Online Marketing bringt die Erfahrung aus Tausenden erfolgreichen Kampagnen mit, um Firmen verschiedenster Branchen beim Einstieg in die Online-Welt kompetent zu unterstützen.

Mit Google Ads die eigenen Marketingziele erreichen

Als meistgenutzte Suchmaschine der Welt bietet Google Unternehmen ein großes Potenzial, um Aufmerksamkeit für das eigene Angebot zu wecken – in der Region, aber auch deutschlandweit und international. Da die Werbeanzeigen in den ersten Positionen der Google-Suche erscheinen, sind sie zunächst einmal für mehr Nutzerinnen und Nutzer auffindbar.

Ströer Online Marketing erstellt neben den Anzeigen auch eine benutzerfreundliche und kontaktoptimierte Ziel-Website, die auf mobile Suchanfragen über das Smartphone perfekt abgestimmt ist. So können Interessierte jederzeit auch von unterwegs Kontakt aufnehmen und werden im besten Fall zu langfristigen Kundinnen und Kunden des eigenen Unternehmens.

Google Ads: ein effizientes Werbeinstrument für KMU

Es gibt kaum einen effizienteren Weg, die eigenen Marketingziele zu erreichen, als Suchmaschinenwerbung mit Google Ads. Denn die Werbeplattform bietet die Möglichkeit, das eigene Budget für das Schalten der Anzeigen genau festzulegen. Doch nicht nur das: Die digitale Werbung wird genau dann ausgespielt, wenn Nutzerinnen und Nutzer nach dem eigenen Angebot suchen. Das werbende Unternehmen zahlt aber erst in dem Moment, wenn eine Werbeanzeige tatsächlich angeklickt und Nutzerinnen und Nutzer auf die Zielseite weitergeleitet werden.

Ein weiterer Vorteil: Der Erfolg der Maßnahmen ist jederzeit einsehbar und Anpassungen können auch während der laufenden Kampagne vorgenommen werden. Somit kann das werbende Unternehmen exakt nachverfolgen, wie viele Kontakte über die Kampagne generiert wurden und behält Kennzahlen und Kosten im Blick.

Deutschlandweit 10 Standorte für Google-Ads

Unternehmen aus Frankfurt, aber auch deutschlandweit, erhalten bei der Google-Ads-Agentur Ströer Online Marketing das Gesamtpaket. Mit einem individuellen Marketingplan erfahren Unternehmen vorab genau, welches Umsatzpotenzial Google Ads für den eigenen Zielmarkt besitzt. Die Expertinnen und Experten der Agentur recherchieren in diesem Zuge die genaue Zielgruppe und passenden Suchbegriffe für die Anzeigenschaltung. So können Kundinnen und Kunden im jeweiligen Wunschgebiet zielgerichtet angesprochen werden. Für eine ausführliche Beratung zum Thema Google Ads steht Ströer Online Marketing deutschlandweit an 10 Standorten zur Verfügung.

Die Standorte im Überblick:

– München

– Hannover

– Stuttgart

– Berlin

– Essen

– Frankfurt

– Hamburg

– Köln

– Leipzig

– Nürnberg

