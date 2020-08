Ströer Online Marketing: die Google-Ads-Agentur in München

Für Google-Nutzer und potenzielle Kunden sind meist nur die ersten Suchresultate interessant. Ströer Online Marketing hilft KMU, durch Suchmaschinenwerbung bei Google nach oben zu kommen.

Suchmaschinenwerbung ist für viele kleine und mittlere Unternehmen der Schlüssel zum Online-Erfolg. Schließlich klicken die meisten Google-Nutzer auf eines der ersten Suchresultate, um sich über Produkte und Dienstleistungen in ihrer Nähe zu informieren. Meist haben kleine Firmen aber keine eigene Online-Marketing-Abteilung und daher weder Zeit noch genügend Expertise, um mit ihrem Business in die Online-Welt einzusteigen.

Daher übernimmt die Internetagentur Ströer Online Marketing alle notwendigen Maßnahmen für KMU, um mit Google Ads in München gezielt Neukunden aus der Region anzusprechen. Ob Rechtsanwalt, Zahnarzt, Gebäudereinigung oder eine andere Branche: Durch professionelle Anzeigentexte, die unter den Top-Positionen auf Google platziert werden, macht die Agentur auf Unternehmen verschiedenster Branchen aufmerksam.

Warum lohnt sich Google Ads für KMU?

Google ist die meistgenutzte Suchmaschine der Welt. Mit dem eigens dafür entwickelten Werbesystem Google Ads können Unternehmen potenzielle Kunden ansprechen, die in der Google-Suche oder auf Google Maps nach lokalen Dienstleistungen aus der Branche suchen. Der große Vorteil: Das werbende Unternehmen zahlt nur für die Suchergebnisse, mit denen Nutzer auf die eigene Website gelangen, oder für die Kontaktaufnahme z.B. durch einen Anruf. Da die Anzeigen genau dann präsentiert werden, wenn potenzielle Kunden aus der Region nach dem Firmenangebot suchen, ist Google Ads gerade für lokale Unternehmen ein effizientes Werbeinstrument. Denn eine Anzeige im richtigen Moment kann aus Interessenten zahlende Kunden machen.

Die Vorteile von Google Ads

Zum einen kann die Google-Ads-Agentur Ströer Online Marketing das Budget für die Werbekampagne genau kontrollieren. Mit Online-Marketing-Tools berechnen die Ads-Spezialisten auf den Cent genau, wie das Werbebudget effizient eingesetzt werden kann, um die jeweilige Anzeige bei Google zu platzieren. Zum anderen können Unternehmen selbst bestimmen, für welche Suchanfragen die eigenen Werbeanzeigen ausgespielt werden. Denn in der Kampagne werden gezielt Suchbegriffe für die jeweilige Branche und Stadt hinterlegt. Gibt ein Nutzer die entsprechenden Begriffe in die Google ein, erscheint die passende Anzeige in den Suchresultaten und leitet potenzielle Kunden auf die Firmen-Website weiter.

Mit Google Ads können Firmen:

– prominent platzierte Werbeanzeigen bei Google ausspielen,

– Nutzer im richtigen Moment mit dem eigenen Angebot erreichen,

– das Werbebudget genau auf die Kampagne abstimmen,

– Kunden gezielt mit relevanten Suchergebnissen ansprechen und

– durch detaillierte Reportings und Optimierungen den Erfolg der Kampagne maximieren.

Google Ads an 10 Standorten in Deutschland

Mit dem Know-how und der Erfahrung der Ads-Experten von Ströer Online Marketing können kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in der Online-Welt erfolgreich sein. Denn oftmals fehlt es in KMU an der nötigen Expertise – schnell ist ein falscher Knopf gedrückt und die Werbekampagne falsch ausgerichtet. Um die besten Suchresultate zu erzielen, sollten Firmen daher auf das Branchenwissen, die Marktkenntnis und die Online-Expertise einer Google-Ads-Agentur zurückgreifen. Ströer Online Marketing verhilft Unternehmen an zehn Standorten bundesweit zu mehr Sichtbarkeit im Internet.

Die Standorte im Überblick:

– München

– Hannover

– Stuttgart

– Berlin

– Essen

– Frankfurt

– Hamburg

– Köln

– Leipzig

– Nürnberg

