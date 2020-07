Ströer Online Marketing: die SEO-Agentur für KMU in Hannover

Die ersten Ergebnisse in der Google-Suche erhalten die meisten Klicks. Das ist kein Geheimnis! Ströer Online Marketing hilft Firmen, durch SEO in der Trefferliste ganz oben zu landen.

Wie oft klicken Online-Nutzer auf die zweite Seite der Google-Suchergebnisse? Fast nie! Wer mit seinem Unternehmen im Internet gefunden werden möchte, sollte daher unter den ersten Einträgen gelistet sein. Allerdings fehlt es kleinen und mittleren Unternehmen meist an Zeit und Fachwissen, um sich intensiv mit dem Thema der Suchmaschinenoptimierung zu beschäftigen. An diesem Punkt setzt die SEO-Agentur in Hannover – Ströer Online Marketing – an und verhilft Firmen aus vielen verschiedenen Branchen zu einer besseren Sichtbarkeit auf Google. Ob der Handwerker von nebenan oder der Friseursalon an der Ecke: Ströer Online Marketing bringt Firmen bei Google nach vorne und macht diese für potenzielle Neukunden sichtbar.

Mit SEO auf die vorderen Plätze bei Google

Wer mit seiner Firma in den Google-Ergebnissen ganz oben erscheinen möchte, kommt um die Suchmaschinenoptimierung nicht herum. Dafür braucht es allerdings mehr, als ein paar Suchbegriffe im Website-Text. Das Ziel besteht darin, durch hochwertigen Content sowie die technische und mobile Optimierung der Website langfristig in den organischen Suchergebnissen nach vorne zu kommen.

Darüber hinaus ist die Pflege der Unternehmensdaten wie z.B. Öffnungszeiten und Adresse entscheidend, damit Interessenten auf den einschlägigen Portalen die richtigen Informationen vorfinden. Nichts findet Google schlimmer als veraltete oder falsche Informationen – und straft entsprechende Websites mit einem schlechten Ranking ab. SEO auf eigene Faust zu betreiben, ist daher nicht jedem Unternehmen zu empfehlen. Firmen, die sich lieber weiterhin um ihr Kerngeschäft kümmern möchten, sollten die professionelle Suchmaschinenoptimierung lieber in die Hände einer erfahrenen SEO-Agentur geben.

Diese Leistungen bietet unsere SEO-Agentur in Hannover

Um das eigene Unternehmen langfristig in der Trefferliste von Google nach oben zu bringen, sind neben den genannten Maßnahmen auch zielführende Anzeigen wichtig. Diese sollten auf das Suchverhalten der Nutzer abgestimmt sein, um diese dazu zu bringen, sich mit dem eigenen Angebot zu beschäftigen. Eine erfahrene SEO-Agentur in Hannover wie Ströer Online Marketing kümmert sich darum, dass der Webauftritt rundum stimmig ist – und zwar für Google sowie für potenzielle Kunden.

Weitere SEO-Maßnahmen sind:

1. Recherche, Überprüfung, Auswahl und Erweiterung der relevanten Suchbegriffe und Themen anhand geeigneter SEO-Tools

2. Erhöhung der Sichtbarkeit in den Suchmaschinen durch SEO-optimierte Texte auf der Website

3. Technische Optimierung z.B. durch die Verbesserung der Seitenladegeschwindigkeit oder der externen Verlinkungen

4. Transparente Messung, Erfolgskontrolle und Optimierung der Kampagne durch Auswertung der relevanten Kennzahlen

Ströer Online Marketing: bundesweit an 10 Standorten vertreten

Ströer Online Marketing entwickelt für Unternehmen jeder Branche eine lokale SEO-Strategie. Dabei haben die SEO-Spezialisten in Hannover nicht nur die kurzfristigen, sondern vor allem die langfristigen Resultate im Blick, um Firmen zu einer besseren Sichtbarkeit in der Region zu verhelfen.

Die Standorte im Überblick:

1. Hannover

2. Stuttgart

3. Berlin

4. Essen

5. Frankfurt

6. Hamburg

7. Köln

8. Leipzig

9. München

10. Nürnberg

Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin an einem unserer Standorte!

