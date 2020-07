Kursprogramm 2020, Socialmedia- und Online-Marketing Workshops von REMA Marketing/PR-Beratung und Fortbildung

Berlin – „Wirkungsvolle Marketing- und PR-Maßnahmen sollen smart und nicht teuer sein“, so René C. Mannhold, Geschäftsinhaber von REMA Marketing/PR-Beratung und Fortbildung.

Die offenen Kurse vermitteln fachliche Kenntnisse für die Lösung aktueller Herausforderungen im Berufsfeld Marketing, Public Relations und Online-Kommunikation. Zusätzlich werden Inhouse-Seminare und individuell ausgerichtete Mitarbeitertrainings angeboten.

Das Kursprogramm 2020 wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen, Verbänden und Non-Profit Organisationen. Alle Kurstermine sind online verfügbar, die Anmeldung kann sofort beginnen.

Neue Themen in diesem Jahr sind „Trends im Social Media Marketing“ oder „Führen mit Kompetenz – sich selbst und andere erfolgreich lenken“. Bewährte Klassiker wie „Instrumente des Online-Marketings“, „Professionell Texten für Print- und Online-Medien“ oder „Socialmedia Strategien für Kultureinrichtungen“ sind weiterhin im Programm zu finden. Insgesamt umfasst das Angebot zwölf unterschiedliche berufliche Themenbereiche.

Die ein- bis fünftägigen Kurse und Workshops zeichnen sich durch kleine Lerngruppen, praxisnahe Übungen sowie günstige Entgelte aus. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kursen findes Sie hier

REMA Marketing/PR-Beratung und Fortbildung bietet Unternehmen, Non-Profit-Orga­nisa­tionen und Verbände vielfältige Beratungs- und Weiter­bildungsan­gebote für das Arbeitsfeld Marketing, Public Relations und Online-Kommunikation.

Unsere Mission ist es, einen nachhaltigen Beitrag zur Pro­fes­sio­nalisierung des sich ständig wandelnden Themenfeldes Marketing-Mangement und Unternehmens­kommunikation zu leisten.

Die Beratungsangebote und das Kursprogramm richten sich an Fach- und Führungskräfte in Unternehmen, Agenturen und Bildungseinrich­tungen. Seit dem Jahr 2003 haben über 20.000 Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Marketing, PR und Online-Kommunikation an den Kurse und Inhouse-Seminaren teilgenommen.

REMA Marketing/PR-Beratung und Fortbildung steht für eine:

– kompetente und seriöse Beratung

– individuelle, lösungsorientierte Konzepterstellung

– themenorientierte Fortbildungsentwicklung

– kundenfreundliche Preis/Leistungsgestaltung

