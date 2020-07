AutoStore bringt Farbe schneller ins Leben

AM-Automation optimiert Kommissionierung von Kleinmengen aus der Produktion von DAW SE.

Mit einer umfassenden Optimierung des Materialflusses schafft der Baufarbenhersteller DAW SE aus Ober-Ramstadt gegenwärtig die Basis für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit. Als wichtiges Element der Intralogistik realisiert AM-Automation ein AutoStore-System, mit dem die Kommissionierung von Kleinmengen aus der DAW-Produktion deutlich erleichtert und beschleunigt wird.

Wer dem eigenen Wohnzimmer mit „Alpinaweiß“ zu neuerlichem Glanz verhilft, kann sich indirekt einer Gemeinsamkeit mit dem Brandenburger Tor in Berlin oder dem Kremlpalast in Moskau erfreuen: Die für den Anstrich eingesetzten Produkte stammen allesamt aus dem Sortiment von DAW SE. 1885 als „Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn“ gegründet, zählt das Familienunternehmen heute mit 5.600 Beschäftigten und 1,3 Mrd. Euro Jahresumsatz zu den größten Baufarbenherstellern der Welt. Die DAW-Firmengruppe vereint Marken wie „Alpina“ für den Sektor Do-it-yourself oder „Caparol“ und „DISBON“ für den Fassadenschutz von Privat- und Gewerbeimmobilien oder auch von bedeutenden Kulturdenkmälern.

Zusammenfassung aller Logistikprozesse

Für DAW sind der schonende Umgang mit Ressourcen und der Schutz der Umwelt wichtige Eckpfeiler der Unternehmenspolitik. Dafür braucht es nicht zuletzt effiziente Logistikprozesse, die DAW nun am Stammsitz im hessischen Ober-Ramstadt auf den neuesten Stand bringt: Bislang über zahlreiche Gebäude auf dem Werksgelände verteilt, werden Warenein- und -ausgang, Logistik und Lager künftig in drei Neubauten zusammengefasst. Neben einem Hochregallager mit und 30.000 Palettenstellplätzen umfasst das neue Distributionszentrum ein Logistikgebäude und gleich daneben gelegen ein automatisiertes AutoStore-Kleinteilelager mit einer Kapazität von bis zu 12.000 Behältern.

Auf kurzem Weg zur Einlagerung

„Die AutoStore-Lösung trägt dazu bei, dass wir Bestellungen mit individuellen Kleinmengen künftig noch effektiver kommissionieren können“, sagt Projektleiter Jörg Martin von DAW SE. Als Vorteile von AutoStore nennt Jörg Martin die hohe Verfügbarkeit des Systems, eine automatisierte Bereitstellung der Waren und die Möglichkeit, modulare Konstruktionen aufzubauen: „Um die Transportwege in der Nachschubversorgung möglichst einfach zu gestalten, platzieren wir den Arbeitsplatz für die Einlagerung der Produkte gleich neben dem Hochregallager“, erklärt Martin. Bei Bedarf werden die mit neuen Waren bestückten Paletten aus dem Hochregallager automatisch bis zum Übergabepunkt transportiert. Nach Einlagerung der Produkte reihen sich die aufgefüllten Behälter dann von selbst wieder in das im anderen Hallenteil gelegene Kleinteilelager ein. DAW-Projektleiter Jörg Martin: „Mit dieser Lösung sparen wir Zeit und Geld, weil sich die AutoStore-Behälter viel einfacher hin und her bewegen lassen als vergleichsweise sperrige und schwere Paletten.“ Mit dem Vorschlag zur Neuorganisation von Ein- und Auslagerung konnte sich AM-Automation letztlich auch im Wettbewerb gegenüber anderen AutoStore-Anbietern als DAW-Lieferant durchsetzen.

AutoStore vereinfacht Kommissionierung

Der Bau des neuen DAW-Distributionszentrums erfolgt unter laufendem Betrieb und wird voraussichtlich Anfang 2022 abgeschlossen sein. Neben der Konzeption und Integration des AutoStore-Systems liefert AM-Automation auch die Steuerung zur Einbindung der Palettenfördertechnik im Bereich des Hochregallagers. Die AutoStore-Anlage wird zunächst mit sechs Robotern vom Typ R5 Redline ausgestattet und verfügt über drei Kommissionier-Arbeitsplätze. Zur Lagerung werden 330mm hohe Behälter eingesetzt, in denen Gebinde mit einem Volumen bis 10l untergebracht werden sollen. Während Kleinmengen von Produkten aller DAW-Marken bislang noch unter Einsatz von Staplern aus Lagerregalen entnommen und mit hohem manuellen Aufwand kommissioniert werden müssen, gestaltet sich der Ablauf dank AutoStore künftig einfacher, schneller und rentabler.

Die AM-Automation GmbH mit Sitz in Offenau (Baden-Württemberg) konzipiert und realisiert als Generalunternehmer maßgeschneiderte AutoStore-Anlagen einschließlich angrenzender Förder- und Lagersysteme für Logistikdienstleister und Betreiber eigener Warenlager. Das Leistungsangebot umfasst dabei auch die Einbindung in die jeweilige IT-Landschaft, die Schulung des Bedienpersonals sowie fortlaufende Serviceleistungen. AM-Automation ist offizieller AutoStore-Distributor für Deutschland und darüber hinaus führender Anbieter von AutoStore-Lösungen in der DACH-Region sowie weiteren europäischen Ländern.

