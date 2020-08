Ströer Online Marketing: die Google-Ads-Agentur in Hannover

Die ersten Suchergebnisse bei Google erhalten die größte Aufmerksamkeit. Ströer Online Marketing hilft KMU, durch prominent platzierte Google-Ads-Anzeigen Neukunden zu gewinnen.

Die meisten Menschen suchen heute über Google nach Produkten und Dienstleistungen in ihrer Nähe. Wer mit seiner Firma auf den ersten Plätzen der Suchergebnisse rangiert, hat demnach gute Chancen, von potenziellen Kunden gefunden zu werden. Ströer Online Marketing hilft kleinen und mittleren Unternehmen, ihr Budget für Google-Ads effektiv einzusetzen und mit ihrer Werbeanzeige in der Suchmaschine ganz nach oben zu kommen. Da es gerade kleineren Unternehmen an Know-how und Erfahrung im Bereich der Suchmaschinenwerbung fehlt, ist die Google-Ads-Agentur in Hannover der ideale Ansprechpartner, um mit einer gezielten Kampagne neue Kunden aus der Region zu gewinnen.

Was KMU mit Google Ads erreichen können

Da Google die meistgenutzte Suchmaschine der Welt ist, bietet das Werbesystem Google Ads Firmen die Möglichkeit, Neukunden gezielt anzusprechen. Denn sobald Ströer Online Marketing die Google-Ads-Anzeigen schaltet, ist das Unternehmen für Interessenten im Internet besser auffindbar. Mit einem aussagekräftigen Titel und einer zweizeiligen Textanzeige werden Online-Nutzer auf das Angebot aufmerksam gemacht.

Bei einem Klick auf die Anzeige werden diese auf eine Zielseite weitergeleitet, die auf Wunsch ebenfalls von der Agentur erstellt werden kann. Hier finden Nutzer idealerweise genau das vor, was die Anzeige verspricht, und nehmen Kontakt zur Firma auf. Da sich die Anzeigen in der gewünschten Region ausspielen lassen, ist die Werbeform besonders für KMU interessant, die ihre lokale Bekanntheit steigern möchten.

Google-Ads-Anzeigen: die Vorteile im Überblick

Der große Vorteil einer Google-Ads-Kampagne besteht darin, dass Unternehmen selbst bestimmen, für welche Suchanfragen ihre Anzeigen ausgespielt werden. Hierfür werden die für die jeweilige Branche und Stadt relevanten Suchbegriffe hinterlegt. Sucht ein Nutzer nach diesen Begriffen, erscheint die entsprechende Anzeige in den Google-Suchergebnissen. Somit erreichen Unternehmen die Nutzer, die ein potenzielles Interesse an ihrem Angebot haben.

Weitere Vorteile von Google Ads sind:

– Die Anzeige erscheint unter den ersten Plätzen der Google-Suche.

– Das Budget kann genau auf die Kampagne abgestimmt werden.

– Relevante Suchbegriffe ermöglichen eine genaue Kundenansprache.

– Datenbasierte Reportings geben Aufschluss über den Kampagnenerfolg.

Durch transparente Messverfahren kann Ströer Online Marketing während der laufenden Kampagne kontrollieren, ob sich die Investition in Online-Werbung lohnt und an welchen Stellschrauben noch gedreht werden muss.

Werbeerfolg an 10 Standorten bundesweit

Ströer Online Marketing plant, konzipiert und führt für KMU jeder Branche passgenaue Google-Ads-Kampagnen durch. Wo ein Laie Gefahr läuft, die Kampagne falsch auszurichten und unnötige Kosten zu verursachen, arbeiten die Ads-Spezialisten der Agentur mit speziellen Tools, um die besten Resultate zu erzielen. Mit langjähriger Erfahrung, Branchenwissen und Marktkenntnis unterstützen die ausgebildeten Mitarbeiter Firmen in ganz Deutschland dabei, die eigene Online-Sichtbarkeit zu verbessern und neue Kunden zu gewinnen.

Die Standorte im Überblick:

– Hannover

– Stuttgart

– Berlin

– Essen

– Frankfurt

– Hamburg

– Köln

– Leipzig

– München

– Nürnberg

