Ströer Online Marketing: die Google-Ads-Agentur in Stuttgart

Wer sein Wachstumspotenzial nutzen möchte, ist mit einer Google-Ads-Agentur gut beraten. Ströer Online Marketing findet potenzielle Kundinnen und Kunden – in der Region und weltweit.

Zielgerichtet mehr potenzielle Kundinnen und Kunden im Internet erreichen – genau das schaffen kleine und mittlere Unternehmen aus Stuttgart mit Google Ads. Dabei handelt es sich um die weltweit größte Werbeplattform der Suchmaschine Google. Ströer Online Marketing ist eine Google-Ads-Agentur in Stuttgart und bringt die Erfahrung aus Tausenden erfolgreichen Kampagnen mit, die bereits für Kundinnen und Kunden aus der Region realisiert wurden.

Für viele Unternehmen ist Suchmaschinenwerbung der Schlüssel zum Online-Erfolg. Allerdings fehlt es oftmals an der nötigen Zeit und Expertise, um mit dem eigenen Business in die Online-Welt einzusteigen. Die Internetagentur Ströer Online Marketing übernimmt hier alle notwendigen Maßnahmen, gezielt Neukundinnen und Neukunden anzusprechen. Ob Handwerk, Reinigung, Medizin, Gastronomie oder eine andere Branche: Durch hochwertige Anzeigentexte, die unter den ersten Positionen in der Google-Suche platziert werden, macht die Agentur auf Unternehmen verschiedenster Branchen aufmerksam.

Was erreichen KMU mit Google Ads?

Zunächst einmal ist klar: Google ist die meistgenutzte Suchmaschine der Welt und hat damit enormes Potenzial für Unternehmen, die neue Kundinnen und Kunden gewinnen möchten. Google Ads sorgt zum einen für eine bessere Auffindbarkeit der eigenen Werbeanzeige in der Suchmaschine und damit für mehr Nutzerinnen und Nutzer. Aber nicht nur das! Zum anderen werden mit einer professionell konzipierten Ads-Kampagne wiederkehrende und neue Interessierte zu treuen Kundinnen und Kunden des eigenen Unternehmens. Das sorgt für eine höhere Nachfrage und steigende Umsätze.

Google Ads: der effiziente Weg, um das eigene Geschäft aufzubauen

Der große Vorteil von Google Ads ist die genaue Kalkulation des Budgets. Die digitale Werbung wird genau in dem Moment geschaltet, in dem jemand nach den Produkten und Dienstleistungen in der Nähe sucht. Die passende Anzeige wird ausgespielt und das werbende Unternehmen zahlt nur für ein Suchergebnis, das tatsächlich einen Klick von Nutzerinnen und Nutzern erhalten hat.

Somit ist Google Ads besonders für lokale Unternehmen ein effizientes Werbeinstrument, um Interessierte aus der Umgebung auf das eigene Firmenangebot aufmerksam zu machen. Der Kampagnenerfolg lässt sich dabei exakt nachverfolgen, da die Zahl der Kontaktaufnahmen per Anruf oder E-Mail gemessen wird. Firmen haben daher zu jeder Zeit volle Kontrolle über Kennzahlen, Budget und Verlauf der Google-Ads-Kampagne.

Google-Ads-Agentur an 10 Standorten deutschlandweit

Ströer Online Marketing bietet Unternehmen aus Stuttgart, aber auch deutschlandweit, das Gesamtpaket in Sachen Google Ads. Mit langjährigem Branchenwissen und speziellen Tools erstellt das Team einen präzisen Marketingplan mit individuellen Umsatzchancen im jeweiligen Zielmarkt.

Auf der Grundlage einer intensiven Recherche der Zielgruppe werden die wichtigsten Suchbegriffe für die Kampagne ermittelt, um Kundinnen und Kunden in der Region, im Land oder auch international anzusprechen. Bei der Potenzialanalyse und Ausspielung der Anzeigen werden natürlich auch und ganz besonders mobile Anfragen über Smartphone, Tablet und Co berücksichtigt. Eine detaillierte Beratung durch Ströer Online Marketing ist an 10 Standorten in ganz Deutschland möglich.

Die Standorte im Überblick:

– München

– Hannover

– Stuttgart

– Berlin

– Essen

– Frankfurt

– Hamburg

– Köln

– Leipzig

– Nürnberg

Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin an einem unserer Standorte!

