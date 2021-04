First Sensor präsentiert Lösungen und Neuentwicklungen auf der digitalen SENSOR + TEST 2021

First Sensor AG präsentiert auf der SENSOR + TEST vom 4. – 6. Mai 2021 aktuelle Produkte wie die Drucktransmitter-Plattform MTE EFFICIENCY und die LHD ULTRA-Serie auf neue Art.

Die diesjährige SENSOR + TEST findet pandemiebedingt ausschließlich in digitaler Form vom 4. bis zum 6. Mai 2021 statt – und die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Sensorlösungen im Wachstumsmarkt Sensorik, nutzt die Gelegenheit, um aktuelle Produkte und Neuentwicklungen wie die Drucktransmitter-Plattform MTE EFFICIENCY und die LHD ULTRA-Serie auf neue Art zu präsentieren.

MTE EFFICIENCY – flexibel und wirtschaftlich

Die neue Drucktransmitter-Plattform MTE EFFICIENCY bietet eine besondere Wirtschaftlichkeit bei Präzisionsanwendungen. Die modulare Plattform erlaubt individuelle Anpassungen in kürzester Zeit und steht für hohe Genauigkeit sowie hohe Stabilität. Sie umfasst die Transmitter-Reihen MTE7000, MTE8000 und MTE9000.

Die Reihe MTE7000 basiert auf piezoresistiven Drucksensoren und eignet sich vor allem zur Messung trockener, nicht-korrosiver Gase bereits ab 10 mbar. Die auf piezoresistiven, keramischen Drucksensorelementen gründende Reihe MTE8000 besteht aus Drucktransmittern mit Edelstahlgehäuse und verfügt über eine besonders hohe Medienverträglichkeit für korrosive Flüssigkeiten und Gase. Gleiches gilt für die MTE9000-Reihe, in deren Edelstahlgehäuse vollverschweißte Drucksensorelemente aus Edelstahl ohne interne Elastomer-Dichtungen zum Einsatz kommen.

Dank neuer Produktionsprozesse und kompakterem Design profitieren Nutzer bei allen drei Reihen von besonders günstigen Kosten.

LHD ULTRA – zwei Elemente in einem Gehäuse

Die neue LHD ULTRA-Serie von First Sensor umfasst hochgenaue 2-in-1-Differenzdrucksensoren, die zwei Sensorelemente mit unterschiedlich hohen Druckbereichen in einem einzigen Gehäuse vereinen. Auf Basis thermischer Mikroströmungsmessung in Kombination mit der First Sensor-eigenen Schlüsseltechnologie – der Integration des Mikroströmungskanals sowie des thermischen MEMS-Sensorelements auf einem SI-Chip – erfassen sie einen Druckbereich von 0 bis 5.000 Pa. Dabei bieten sie maximale Präzision selbst im Niedrigstdruckbereich um den Nullpunkt. Die Modelle verfügen über einen 16 Bit-Analog-Digitalwandler für den oberen und unteren Bereich. Durch ein spezielles Mittelungsverfahren ergibt sich eine 24 Bit-Auflösung für den gesamten Arbeitsbereich.

Die Gesamtgenauigkeit liegt bei 1,5 Prozent (typisch) des gemessenen Werts über die gesamte Bandbreite von einem bis 100 Prozent des Skalenendwerts. Die Modelle sind mit einem linearisierten digitalen I2C- oder SPI-Ausgang sowie einem integrierten On-Chip-Temperatursensor und einem barometrischen Sensor ausgestattet. Darüber hinaus überzeugen die Sensoren auch mit ihren kompakten Abmessungen und dem breiten Applikationsspektrum.

SENSOR TEST+ 2021: breites virtuelles Angebot

Die SENSOR + TEST ist auch in digitaler Form eines der zentralen Events im Bereich Sensortechnologie und -entwicklung. Wer teilnehmen möchte, kann sich online kostenlos registrieren. Die Messeplattform kann von den registrierten Teilnehmern per App oder Desktop-Version genutzt werden. Den Besuchern stehen sämtliche Informationen, Produktneuheiten, Leistungsangebote und Präsentationen der Aussteller zur Verfügung – ebenso wie ein breites Programm an Vorträgen sowie die Möglichkeit zu Gruppenchats und Videomeetings. Jeder Besucher kann jeden weiteren Teilnehmer der Veranstaltung ansprechen und natürlich ein eigenes Profil erstellen.

Selbst im nunmehr zweiten Pandemiejahr mit allen seinen Herausforderungen bietet die SENSOR + TEST einen besonders attraktiven Rahmen für alle Akteure der Branche. Die neuen Lösungen von First Sensor bereichern die Leitmesse in zentralen Bereichen und erschließen den Nutzern interessante neue Perspektiven.

