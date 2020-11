First Sensor bringt neue LHD ULTRA-Serie auf den Markt

Die hochgenauen 2-in-1-Differenzdrucksensoren verbinden 2 Sensorelemente mit unterschiedlich hohen Druckbereichen in 1 Gehäuse und ermöglichen auch ultrapräzise Anwendungen im Niedrigdruckbereich.

o Differenzdrucksensoren auf Basis thermischer Mikroströmungsmessung erfassen Druckbereich von 0 bis 5.000 Pa

o Hochpräzise im gesamten Messbereich, v.a. im Niedrigstdruckbereich um den Nullpunkt

o 16 Bit-Analog-Digitalwandler für unteren und oberen Druckbereich und spezielles Mittelungsverfahren erlauben 24 Bit-Auflösung im gesamten Arbeitsbereich

First Sensor bringt die neue LHD ULTRA-Serie nun in den Handel. Ab sofort sind alle Sensortypen als Muster verfügbar. Erste Muster sind bereits beim Kunden. Die hochgenauen 2-in-1-Differenzdrucksensoren verbinden zwei Sensorelemente mit unterschiedlich hohen Druckbereichen in einem einzigen Gehäuse.

Die Modelle der Serie verfügen über einen 16 Bit-Analog-Digitalwandler für den unteren und oberen Druckbereich. Durch ein spezielles Mittelungsverfahren ergibt sich eine 24 Bit-Auflösung für den gesamten Arbeitsbereich. Neben einer hohen Auflösung warten sie mit einer kompakten Abmessung und einem breiten Applikationsspektrum auf.

Durch die duale Applikation der thermisch basierten MEMS-Elemente und der angepassten Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT-Technik) sind die LHD ULTRA-Modelle mit gerade einmal 7,4 Millimetern Höhe extrem kompakt und eignen sich mit ihren vertikalen Druckanschlüssen gut für die Manifoldmontage.

Die LHD ULTRA-Serie arbeitet auf Basis thermischer Mikroströmungsmessung und profitiert von einer First Sensor-eigenen Schlüsseltechnologie: der Integration des Mikroströmungskanals sowie des thermischen MEMS-Sensorelements auf einem Si-Chip.

Die nun auf den Markt kommende Serie bietet eine ungewöhnlich große Dynamik bei einem maximalen Druckbereich bis 5.000 Pa. Weitere Vorteile der LHD ULTRA-Serie von First Sensor sind die ausgesprochen hohe Strömungsimpedanz in Kombination mit der geringen Durchflussleckage sowie die damit verbundene hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit. Selbst wenn bei einer Anwendung lange Schlauchverbindungen unvermeidlich sind, entsteht keine Beeinträchtigung des Sensor-Ansprechverhaltens oder der Genauigkeit.

Auf der anderen Seite kann die Serie dank patentierter Echtzeit-Offset-Kompensation und Linearisierungstechniken mit einer hervorragenden Langzeit- und Offsetstabilität aufwarten – sogar noch etwas besser als bereits bestehende Produkte. Maximale Präzision ist hier eine Selbstverständlichkeit. Die Gesamtgenauigkeit liegt bei 1,5 Prozent (typisch) des gemessenen Wertes – und das über die gesamte Bandbreite von einem bis einhundert Prozent des Skalenendwerts. Die Offset-Wiederholbarkeit beträgt ±0,02 Pa im Jahr.

Ausgestattet sind die Modelle der LHD ULTRA-Serie mit einem linearisierten digitalen I²C- oder SPI-Ausgang, ferner mit einem integrierten On-Chip-Temperatursensor sowie einem barometrischen Sensor.

Mit der neuen LHD ULTRA-Serie von First Sensor muss sich kein Anwender mehr entscheiden, ob er entweder im unteren oder im oberen Bereich seiner Druckanwendung hochpräzise messen möchte. Bislang ging nur eines – wer beides wollte, wurde im Markt kaum fündig. Jetzt endlich steht eine Lösung zur Verfügung, mit der sich die bestehende Lücke schließen lässt. Insgesamt drei Druckbereiche stellt die LHD ULTRA-Serie zur Auswahl: 1.250 Pa, 2.500 Pa sowie 5.000 Pa. Alle Modelle gibt es sowohl als uni- wie auch als bidirektionale Version.

Die wichtigsten Merkmale der LHD ULTRA-Differenzdrucksensoren auf einen Blick:

o Hoher Dynamikbereich für Drücke bis 5.000 Pa (> Faktor 50 im Vergleich zur Standard L-Serie)

o Herausragende Beständigkeit gegenüber staubiger oder feuchter Luft

o Sehr flache Bauhöhe

Damit bietet die neue LHD ULTRA-Serie ein besonders breites Anwendungsspektrum – von der Medizintechnik über Bereiche wie HVAC und VAV in der Industrie bis hin zur hochgenauen Filterüberwachung.

Weitere Informationen zur neuen LHD ULTRA-Serie finden Sie hier: https://www.first-sensor.com/de/produkte/drucksensoren/drucksensoren-mit-verstaerktem-ausgangssignal/lhd-ultra/index.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Sensor AG

Frau Andrea Doster

Peter-Behrens-Str. 15

12459 Berlin

Deutschland

fon ..: 089 80083-63

web ..: http://www.first-sensor.com

email : technical.press@first-sensor.com

Über die First Sensor AG

Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard I WKN: 720190 I ISIN: DE0007201907 I SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.

Disclaimer

Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen.

Druckfähiges Bildmaterial

http://www.first-sensor.com/de/unternehmen/presse/bildarchiv

Die Bildrechte hält die First Sensor AG. Bei Verwendung bitten wir Sie um einen Hinweis darauf. Sollten Sie weiteres Material benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.



Pressekontakt:

FleishmanHillard Germany GmbH

Frau Elisabeth Vogt

Blumenstr. 28

80331 München

fon ..: 089 230 316-24

web ..: http://www.fleishmanhillard.de

email : elisabeth.vogt@fleishman.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Evora für 2021 als „Great Place To Work“ re-zertifiziert