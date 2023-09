Die neue Single von HK Krüger – Wenn der Teufel sich verliebt

Die neue Single die noch auf keinem Album zu finden ist

Nach dem Erfolgstitel „Auch der liebe Gott hört gerne Schlager“, folgt nun „Wenn der Teufel sich verliebt“, denn wenn es ein Gott gibt, gibt es natürlich auch den Teufel und es wäre doch prima, wenn er sich verlieben würde und es gäbe kein Böses mehr auf der Welt. Wäre das nicht herrlich?

HK Krüger hat in den letzten Jahren schon viele Singles und Alben veröffentlicht. Mit den Singles war er auch schon sehr erfolgreich in diversen Hitparaden. Sein aktuelles Album heißt „Wie Sonne, Wind und Feuer“. Alle Lieder (Sowohl Singles wie auch Alben) sind bei den gängigen Download-Portalen wie zum Beispiel Amazon kaufbar, oder bei Spotify streambar.

HK Krüger – Wenn der Teufel sich verliebt

Komponist: Jens Lühmann (Hens Hensen)

Text: Michael Humboldt, Holger Wengenroth

Label: Jockey Music; Labelcode: LC 24629

Veröffentlichungs-Datum: 15.09.2023

Mehr Infos zum Künstler gibt es bei in den sozialen Medien wie Facebook

Info- und Bildquelle: Büro HK Krüger

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz:

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schüleraustausch in die USA: Was Bewerber mitbringen müssen REPLY: Elbkind Reply und Takko Fashion gewinnen German Brand Award für „Mystery Challenge“