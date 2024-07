Leider nicht so easy – das neue Lied von Matt König

Der Tausendsassa nimmt es diesmal nicht so leicht

Nicht nur im Leben, vor allem in der Liebe scheint es manchmal nicht so einfach zu sein. Man versucht zu vergessen, Gedanken kreisen. Liebe verblasst. Doch mit einem Lied sind die Gedanken plötzlich wieder da. Man bekommt nicht aus dem Kopf, was man vergessen geglaubt hat.

Nur das Lied wirbelt die Gedanken wieder durcheinander, und alles beginnt von vorn.

„Leider nicht so easy“ ist die aktuelle Single des sächsischen Künstlers Matt König.

Matt König bringt seit Jahren immer wieder neue Singles auf den Markt, die etwas abweichen von den normalen Schlagerliedern. Seit sehr vielen Jahren tritt er als Sänger und Entertainer auf. Auch moderiert er Veranstaltungen der verschiedensten Art in ganz Deutschland. Von Promotion- und Unterhaltungsveranstaltungen bis hin zu Sportgalas und Talkrunden. Mit rund 150 Operetten- und Straußgalas gastierte er in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden.

Als Radiomoderator moderiert er bei Vogtlandradio, einem regionalen Sender für die Region Vogtland, Westsachsen, Ostthüringen sowie Nordbayern und einer Reichweite von 215 Tausend Hörern und regelmäßig auch für lokale Fernsehsender.

Gern wird Matt König im Paket gebucht, also als Moderator mit musikalischen Einlagen.

Freuen Sie sich auf die aktuelle Single „Leider nicht so easy“. Weitere Veröffentlichungen finden Sie auf allen relevanten Downloadportalen.

Veröffentlichungs-Datum: 04. Juli 2024

Matt König – Leider nicht so easy

Text: Bob Wundermann, Musik: Bob Wundermann

ISRC: DEG792300104

Label: Nice Records LC 06512

Mehr Infos zu Matt König gibt es bei ihm in den sozialen Medien

Quelle: Büro Matt König

