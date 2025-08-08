-
Ich liebe Dich sagt man bei uns – der neue flotte Liebesschlager von Klaus Schlapper
Musik vom Walchensee
Der Walchseer Künstler Klaus Schlapper hat mit „Ich liebe dich sagt man bei uns“ ein Lied geschrieben, das zeigt, wie universell echte Liebe ist. Es erinnert daran, dass man „Ich liebe dich“ nicht leichtfertig sagen sollte – sondern nur dann, wenn es von Herzen kommt. Der Refrain führt durch 15 Sprachen dieser Welt – von Je t’aime bis I love you – und macht spürbar: Wahre Liebe braucht keine Übersetzung und die Melodie hat Ohrwurmcharakter!
Ein Lied, das verbindet – über Kulturen und Grenzen hinweg.
Klaus Schlapper – Ich liebe Dich sagt man bei uns
Text & Musik: Klaus Schlapper
You Tube:https://www.youtube.com/watch?v=deV06bCKqFY
ISRC Code:AT-C91-25-00023
VÖ-Datum: 8. August 2025
Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet bei ihm in den sozialen Medien wie Facebook und auf www.schlappi.at
Quelle: Büro Klaus Schlapper
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Hans Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 03065911004
web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Ich liebe Dich sagt man bei uns – der neue flotte Liebesschlager von Klaus Schlapper
