  • Ich liebe Dich sagt man bei uns – der neue flotte Liebesschlager von Klaus Schlapper

    Musik vom Walchensee

    BildDer Walchseer Künstler Klaus Schlapper hat mit „Ich liebe dich sagt man bei uns“ ein Lied geschrieben, das zeigt, wie universell echte Liebe ist. Es erinnert daran, dass man „Ich liebe dich“ nicht leichtfertig sagen sollte – sondern nur dann, wenn es von Herzen kommt. Der Refrain führt durch 15 Sprachen dieser Welt – von Je t’aime bis I love you – und macht spürbar: Wahre Liebe braucht keine Übersetzung und die Melodie hat Ohrwurmcharakter!

    Ein Lied, das verbindet – über Kulturen und Grenzen hinweg.

    Klaus Schlapper – Ich liebe Dich sagt man bei uns
    Text & Musik: Klaus Schlapper
    You Tube:https://www.youtube.com/watch?v=deV06bCKqFY
    ISRC Code:AT-C91-25-00023
    VÖ-Datum: 8. August 2025
    Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet bei ihm in den sozialen Medien wie Facebook und auf www.schlappi.at
    Quelle: Büro Klaus Schlapper

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Hans Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 03065911004
    web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

