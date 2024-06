Die neue Single von Klaus Martin – Ich drehe heut‘ die Sterne

Neue Musik aus Hessen

Der charismatische Sänger, Komponist und Songwriter Klaus Martin veröffentlicht am

07. Juni 2024 seine zweite Single „Ich drehe heut‘ die Sterne“.

Nach seinem Erstlingswerk „Kein einziges Wort“ dürfen Fans und Musikliebhaber mit Spannung auf den kommenden neuen Song des vielseitig begabten und talentierten Künstlers warten.

Klaus Martin zeigt mit seiner Liebe und Leidenschaft zur Musik das er Geschichten und Melodien miteinander verschmelzen kann.

Seine neue Single „Ich drehe heut‘ die Sterne“ ist ein emotionales Liebeslied, eine

Fusion von kreativem Text, eingängigen und tanzbarem Rhythmus und Klaus Martin’s unverkennbaren Gesang. In seinem neuen Song beschreibt er wie jemand seine Liebe auch zeigen kann.

Der Song „Ich drehe heut‘ die Sterne“ wird am 07. Juni 2024 veröffentlicht.

Erhältlich auf allen bekannten Download- und Streaming-Portalen.

Klaus Martin – Ich drehe heut‘ die Sterne

Label: recordJet / Label-Code: LC24625

ISRC: DEZC62417709

EAN / GTIN / UPC: 4068992083902

Musik: Klaus Feucht, Text: Klaus Feucht

Produzent: Stefan Vogel

Copyright: Klaus Feucht

VÖ-Datum: 07.06.2024

Mehr Infos zum Sänger gibt es im Internet unter:

Klaus Martin – Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092715308270

Klaus Martin – Instagram: https://www.instagram.com/klaus_martin.official/

Quelle: Büro Klaus Martin

Promotion- und Presseagentur:

Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Europawahl 2024: Kampf gegen den altersbedingten Tod Ist das der Beginn einer Erweckung des Christentums in Europa?