Twist Time – der neue flotte Schlager von Jo und Josephine

Der neue Schlager im Rhythmus der 50er

Der Song „Twist Time“ ist ein energiegeladenes Lied im Tanzstil des Twists. Es lädt dazu ein, sich von der Musik begeistern zu lassen, ausgelassen zu tanzen und den Moment zu genießen. Dabei wird betont, dass der Tanz unabhängig vom Alter für jeden geeignet ist und ein Gefühl von Jugend und Freude vermittelt. Mit seinem eingängigen Refrain und der fröhlichen Stimmung sorgt das Lied einfach für Partystimmung und gute Laune.

Jo und Josephine aus Mecklenburg sorgen seit vielen Jahren immer wieder mit ihren Liedern für gute Laune im radio und bei Live-Veranstaltungen. Eine lange Liste von Singles steht inzwischen in ihrer Discografie.

Jo und Josephine – Twist Time

Komponist: Marita Frehse

Texter: Marita Frehse

Label und Labelcode: Joe und Josephine, LC 11297

ISRC-Nummer : DE-AX8-24-00005

Veröffentlichungsdatum: 19.02.2025

Mehr Infos zu den Künstlern gibt es im Internet auf den sozialen Medien

Quelle: Jo und Josephine GbR

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

