Intelligentes Lösungsdesign für Fnacs Omnichannel-Verteilzentrum in Portugal

Ferag wurde als Generalunternehmer für dieses transformative Projekt beauftragt, das im April 2023 begann und Ende 2023 den operativen Betrieb aufnahm.

(Hinwil/Zürich, Februar 2025) Fnac, der europäische Marktführer im Vertrieb von Unterhaltungsprodukten, hat mit dem Intralogistik-Experten Ferag zusammengearbeitet, um ein Omnichannel-Verteilzentrum in Lissabon, Portugal, zu etablieren. Dies markierte die zweite erfolgreiche Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, nach einem ersten Projekt in Madrid, Spanien.

Technologieintegration zur Effizienzsteigerung

Das neue Verteilzentrum von Fnac sah sich mehreren Herausforderungen gegenüber, darunter der Bedarf, die Abläufe sowohl für B2B- als auch B2C-Bestellungen im Rahmen des Omnichannel-Systems zu optimieren und die Raumnutzung zu maximieren. Zuvor betrieben die manuellen und halbautomatisierten Zonen getrennt voneinander, was zu Ineffizienzen und Platzengpässen führte. Zudem erforderte der Prozess der Warenvorbereitung für den Versand an die Geschäfte erheblichen manuellen Aufwand, was die Produktivität und die Auftragsabwicklung behinderte.

Ferag entwickelte eine umfassende Lösung, die speziell auf die Anforderungen von Fnac zugeschnitten war und moderne Technologien integrierte, darunter das Stingray Shuttle System von TGW, die Fördersysteme von Interroll und das I-Pack® Verpackungssystem von Sealed Air, um die Effizienz und die Betriebsleistung im gesamten Omnichannel-Verteilprozess zu steigern. Die Softwareintegration dieses Systems auf MFC- und WCS-Ebene wurde von Ferag durchgeführt.

Optimierung von B2B- und B2C-Prozessen

Der B2B-Materialfluss in Lissabon umfasst die Erfüllung und den Versand der Bestellungen, die aus den 46 Fnac-Geschäften im ganzen Land stammen. Die kategorisierten und etikettierten SKUs (einschließlich Technologie, Bücher, Musik und mehr) werden in Behälter gelegt und über eine Rollförderer zum ferag.denisort in einer mezzanineartigen Ebene transportiert, wo die Bestellungen an 302 Zielstationen erfüllt werden. An diesen Zielstationen, die als zentrale Knotenpunkte dienen, erfolgt eine erste Sortierung der Artikel zur Vorbereitung auf die weitere Bearbeitung. Nachdem die Artikel sortiert wurden, bewegen sie sich entlang des Förderbands und gelangen zum Shuttle-System, das Behälter, Kartons und Tabletts mit einem Gewicht von bis zu 50 Kilogramm bearbeiten kann. Das Shuttle-System von Fnac dient als Puffer und Sequenziersystem, bis die Behälter versandbereit sind.

Wenn ein Lkw zum Beladen bereit ist, geben die Betreiber die Sendungen im Warehouse-Management-System frei. Das System organisiert die Behälter aus dem Shuttle-System in der genauen Reihenfolge, die von den empfangenden Geschäften verlangt wird. Die vollautomatischen Tote-Stacker etikettieren die Behälter und stapeln sie auf Rollwagen, wodurch die Durchsatzleistung im Verteilzentrum weiter maximiert wird. Nach Abschluss dieses Prozesses werden die Rollwagen auf die Lkw für den sofortigen Versand geladen. Im Durchschnitt belädt das Verteilzentrum täglich 6 bis 7 Lkw, unterstützt von einem System, das bis zu 700 Behälter pro Stunde bewältigen kann.

Raum- und Kosteneinsparungen durch Automatisierung

Der B2C-Materialfluss beginnt mit Bestellungen, die über die Webplattform aufgegeben werden, wobei sowohl Einzel- als auch Mehrfachartikel pro Bestellung berücksichtigt werden. Es wird ein standardisiertes Kartonformat verwendet, das die frühere Vielzahl von Größen ersetzt, um die Verpackung zu vereinfachen und kostengünstiger zu gestalten. Sobald die Artikel in den Karton gelegt wurden, gelangen sie über eine Förderlinie zur I-Pack-Verpackungsmaschine, die den Verpackungsprozess beschleunigt, zuverlässiger und kostengünstiger macht. Das System berechnet in Echtzeit die Produktmaße, optimiert die Paketabmessungen, reduziert das Bestellvolumen und senkt die Versandkosten. Die Kartons werden automatisch mit Versandinformationen etikettiert und in die Pufferzone weitergeleitet, bevor sie zum Versandbereich transportiert werden.

Doch das ist noch nicht alles. Das gleiche Puffersystem verwaltet auch Retourenbestellungen effizient, um eine nahtlose Handhabung zurückgesendeter Artikel zu gewährleisten. Dieser optimierte Prozess steigert die Effizienz und reduziert die Komplexität, die mit unterschiedlichen Kartongrößen verbunden ist, und durch die Nutzung einer Zone für verschiedene Funktionen wird die gesamte Logistikoperation verbessert.

Zukunftsfähige Logistiklösung für Fnac

Die erfolgreiche Implementierung von Ferags Intralogistiklösung im Omnichannel-Verteilzentrum von Fnac in Portugal brachte bemerkenswerte Ergebnisse. „Mit dem Fokus auf eine intelligente Integration manueller und halbautomatisierter Zonen hat Ferag die betrieblichen Herausforderungen gemeistert und greifbare Vorteile in Bezug auf Effizienz, Raumnutzung und Skalierbarkeit geliefert“, sagt Tiago Figueirôa, e-Commerce-, Supply-Chain- & Logistikdirektor bei FNAC Portugal.

Die Lösung von Ferag brachte zahlreiche Vorteile. Die Produktivität stieg exponentiell, wobei der Etikettierprozess eine fünfmal höhere Effizienz im Vergleich zu den früheren Methoden erreichte. Durch den Einsatz des Shuttle-Puffers wurde die Raumnutzung optimiert, was zu Platzersparnissen im Verteilzentrum führte. Das modulare Design der Lösung gewährleistet eine Skalierbarkeit und ermöglicht eine nahtlose zukünftige Erweiterung, um den sich entwickelnden Bedürfnissen von Fnac gerecht zu werden.

Die Zusammenarbeit von Ferag mit Fnac zeigt dessen Expertise als Systemintegrator und stärkt die Position des Unternehmens als Schlüsselakteur in der Intralogistikbranche. „Durch die Nutzung innovativen Lösungsdesigns und die Förderung einer kollaborativen Partnerschaft mit anderen Intralogistik-Anbietern und den Supply-Chain-Spezialisten von Fnac haben wir unser Engagement unter Beweis gestellt, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die operative Exzellenz und Geschäftswachstum für unsere Kunden vorantreiben“, sagt Alberto Mateos Sánchez, Sales & Customer Service Manager bei Ferag. „Wir haben Fnac befähigt, neue Effizienz und Leistungsfähigkeit in seinen Omnichannel-Distributionsabläufen zu erreichen und einen neuen Standard für die Einzelhandelslogistik zu setzen“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ferag AG

Frau Franziska Graf

Zürichstrasse 74

8340 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 938 76 33

web ..: https://www.ferag.com/

email : Franziska.Graf@ferag.com

Ferag ist spezialisiert auf die Entwicklung von intralogistischen Gesamtlösungen in den Bereichen Produktion, E-Commerce und Omnichannel für die verschiedensten Branchen sowie für die Post- und 3PL-Automatisierung. Das seit über 65 Jahren am Markt befindliche Schweizer Familienunternehmen ist zudem einer der Weltmarktführer in der Entwicklung, der Konstruktion und dem Vertrieb von Materiaflusssystemen für unterschiedlichste Industrieanwendungen. Innovative Förder- und Sortierlösungen für die Intralogistik sind darüber hinaus eine konsequente und nachhaltige Weiterentwicklung der für die Printmedienproduktion entwickelten Ferag-Verarbeitungssysteme. Software- und Automationslösungen werden inhouse entwickelt und von Ferag-eigenen Teams implementiert. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Hinwil/Zürich ist in mehr als 19 Ländern mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften vertreten und beschäftigen weltweit rund 650 Mitarbeitende.

