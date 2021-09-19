LinkedIn, 17.12. live: KI & Schutz vor Cybercrime – wie Unternehmen mit KI & IT-Experten ihre Zukunft sichern

Deep Dive Talk mit Wolfgang Stiegler, Geschäftsführer IT | MEDIA, und Kai Gondlach, Zukunftsforscher und PROFORE-Geschäftsführer. Warum Geschäftsführer haften und wie sich Unternehmen schützen können.

20-minütiger Deep Dive Talk am 17. Dezember, ab 11 Uhr live auf LinkedIn.

Cyberangriffe gehören bereits zu den größten Geschäftsrisiken für alle Unternehmen. Gleichzeitig wird das Risiko sehr oft unterschätzt, obwohl Geschäftsführer persönlich für Datensicherheit und Datenschutzkonformität haften. Das Risiko wird durch KI potenziert. Und dennoch bietet KI völlig neue Möglichkeiten, Sicherheit proaktiv und effizient zu gestalten. Wie können sich Unternehmen und ihre Geschäftsführer heute und in Zukunft schützen? Was sind die notwendigen Schritte, welche Voraussetzungen sollten gegeben sein und wo liegen die größten Gefahren?

Jetzt vormerken und live dabei sein:

Einfach auf LinkedIn anmelden und den Teams-Link aktivieren.

Im kompakten LinkedIn Deep Dive Talk am 17. Dezember um 11 Uhr sprechen zwei Experten darüber, wie Unternehmen ihre Zukunft sichern können:

Wolfgang Stiegler, Geschäftsführer von IT | MEDIA, zeigt, welche konkreten Schutzmaßnahmen heute unverzichtbar sind und wie sich selbst mit begrenzten Ressourcen ein solides Sicherheitsniveau erreichen lässt.

Kai Gondlach, Zukunftsforscher und Geschäftsführer des Zukunftsinstituts PROFORE (www.kaigondlach.de / www.profore-zukunft.de), gibt einen Blick nach vorn: Welche Cybercrime-Trends kommen auf uns zu? Wie verändert KI den Sicherheitsmarkt? Und was bedeutet das für Unternehmensstrategien?

Durch das Gespräch führt Boris Udina, CMO der HUP GmbH und Agenturleiter von WAHN&SINNIG.

Wer Verantwortung trägt – ob in IT, Geschäftsführung oder Unternehmensentwicklung – bekommt klare Orientierung, konkrete Impulse und Antworten auf die wichtigsten Fragen der digitalen Sicherheit.

