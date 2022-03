ARBO Möbeldesign GmbH erweitert ihr Produktportfolio in Nordrhein-Westfalen um skandinavische Küchen

Mit dem großen Kollektionswechsel Ende März erweitert die ARBO Möbeldesign GmbH mit vier Stores in Köln, Essen und zweimal in Düsseldorf ihr Produktportfolio um nordische Küchen.

Neben vielen, in Deutschland noch unbekannten, skandinavischen Designmarken für Living, Dining, Working und Sleeping werden ab Ende April in den vier neuen Multibrandstores von Geschäftsführer Arne Kristiansen dann auch Designküchen von HTH präsentiert, dem größten Küchenhersteller Skandinaviens.

HTH kommt mit seinem skandinavischen Küchendesign nach Deutschland. Die erste Ausstellung wird es bei der ARBO Möbeldesign GmbH in Nordrhein-Westfalen geben.

Premiere in Deutschland: skandinavischer Küchenproduzent HTH

HTH gehört zu den populärsten Küchenproduzenten in Skandinavien und ist in Deutschland noch nicht am Markt. Die neue Handelspartnerschaft mit der ARBO Möbeldesign GmbH an den vier bestehenden Standorten in Köln, Essen, Düsseldorf Vennhausen und Düsseldorf stilwerk ist damit der Auftakt für die ambitionierten Expansionspläne von HTH Küchen in Deutschland. Ende April erfolgt die erste Eröffnung in Düsseldorf.

„Mit HTH erhoffen wir uns eine erfolgreiche und spannende Zusammenarbeit. Nach vielen guten und erfolgversprechenden Gesprächen haben wir uns dazu entschieden, den Expansionsweg von HTH Küchen in Deutschland zusammen zu gehen. Meine vier bestehenden Stores werden also in Zukunft das volle Sortimentsspektrum rund um skandinavisches Interieur-Design zeigen, auch Küchen“, sagt Geschäftsführer Arne Kristiansen.

Zur Geschichte von HTH

HTH Küchen, Teil der Nobia Danmark A/S, wurde von den Brüdern Hans Herning und Tonny Haahr 1996 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 1.200 Mitarbeiter in Dänemark. Die vier Geschäfte in Nordrhein-Westfalen sind nur der erste Schritt des dänischen Küchenherstellers HTH. Der ambitionierte Expansionsplan sieht zudem im Frühjahr 2022 weitere Küchenstudios in Hamburg und Norddeutschland vor.

Zwei weitere exklusive Küchenstudios geplant

Bis Ende 2024 will Kristiansen zudem zwei weitere HTH-Küchenstudios in NRW eröffnen. Diese werden dann als Monobrandstores unter dem Dach des HTH Franchise-Konzepts eröffnet.

Küchen-Sortimentserweiterung führt zu Neueinstellungen

Seit 25 Jahren arbeitet die ARBO Möbeldesign GmbH mit derzeit 55 MitarbeiterInnen erfolgreich als Franchisenehmerin einer dänischen Designmarke für Wohnmöbel. Im April 2022 wird in allen vier Geschäften ein radikaler Konzeptwechsel vollzogen. Unter neuem Namen werden sich dann skandinavische Interior-Wohnkollektionen und nordisches Küchendesign von HTH vereinen. Dies erfordert eine massive Teamverstärkung an allen Standorten.

Kristiansen weiter: „Wir sind uns der großen Herausforderung bewusst und freuen uns sehr darauf. Einerseits runden wir mit den neuen Küchenstudios in den bestehenden Geschäften unser Sortiment vollends ab; HTH Küchen ist da aus unserer Sicht mit über 50 Jahren ein hervorragender Partner. Andererseits werden alle Kunden, die skandinavisches Interior-Design so lieben wie wir, in Zukunft eine in Deutschland wohl unvergleichliche Auswahl finden. Wir wachsen also in jeder Hinsicht und suchen weitere, ambitionierte MitarbeiterInnen, die unser neues skandinavisches Store-Konzept mitgehen möchten.“

exPRess new.media

Katja Banik

Wagenerstraße 14

30169 Hannover

Deutschland

0170-2765043

k.banik@expressnewmedia.de

