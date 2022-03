Erfolgreichen Einführung der idia Box, das idia Diagnose-System Version 1.0

Sicherheit und Qualitätsgarantie „Made in Germany“. Das idia Diagnose-System intelligentes digitales online Testauswertungssystem mit eine Künstlichen-Intelligenz.

Nach der erfolgreichen Einführung der idia Box, das idia Diagnose-System Version 1.0 von Motorcheckup, steht nun für das laufende Jahr 2022, die Planung, Entwicklung und die Einführung der idia Box, das idia Diagnose-System Version 2.0 auf dem Plan.

Das idia Diagnose-System, aus dem Hause Motorcheckup, ist ein intelligentes digitales online Testauswertungssystem mit eine Künstlichen-Intelligenz, welche seit mehreren Jahren trainiert und verbessert wird.

Die idia Box, ist einfach, schnell und sicher.

Die intelligente Online-Auswertemethode von idia , die modern und sicher die bisherige Form, nämlich Auswertung per Broschüre, sinnvoll erweitert.

Made in Germany: Sicherheit und Qualitätsgarantie

MOTORcheckUP und iDiA wurden von Gert Horstmeyer in vielen Labortagen entwickelt. Diese einzigartigen Erfindungen wurden bereits in zahlreichen Ländern der Welt patentiert.

Die Arbeits- und Wirkungsweise von MOTORcheckUP wurde unter strengen Bedingungen vom TÜV SÜD Automotive geprüft. (Prüfnummer: B 09 04 6995 001). Der TÜV-Süd bestätigt in seinem Gutachten die Funktionalität und Wirkung von MOTORcheckUP; die Produktion wird vom TÜV-Süd laufend überwacht. Die Herstellung und Veredelung des Spezialpapiers unterliegen den strengen Anforderungen des QM-System nach DIN EN ISO 9001:2008.

MOTORcheckUP – Diagnosen online

iDiA ist die elektronische Auswertung der MOTORcheckUP – Tests für Motoren, Bremse, Servolenkung, Getriebe. In der Automotivbranche, Industrie, Land- und Forstwirtschaft, Schifffahrt… Überall, wo sich etwas bewegt. iDiA -das intelligente Diagnose – System.

Einfache Eingabe der Daten.

Wenige Fahrzeugdaten werden im ersten Schritt in der iDiA-Box unter dem Fenster REGISTRIEREN erfasst. Der Test wird im Server registriert. Jeder Test ist mit einem individuellen QR Code versehen. So ist jeder Test jederzeit wieder abrufbar und verfolgbar.

Hierzu sind wenige Daten erforderlich:

o Kennzeichen

o Hersteller, Fahrzeugtyp

o Hubraum, PS

o Motorart (Benzin oder Diesel, entfällt jedoch bei Bremse, Servolenkung, Getriebe))

o Laufleistung des Öls bei Motor (wichtig für eine genaue Analyse)

Der nächste Schritt: Öl auftropfen auf das Testblatt, Reifezeit abwarten.

Das Test – Ergebnis

Nachdem der Tropfen „reif“ ist (die Reifezeiten sind für Motoröle, Bremsflüssigkeiten, Servolenkungsöle oder Getriebeöle sehr unterschiedlich) wird der Test einfach in das Gerät eingeführt. TEST drücken. Nun erfolgen die Scans. Diese werden per Internet an der Auswerteserver geschickt und ausgwertet. Der Anwender erhält dann einen Testbericht mit allen Daten und einem Kommentar per Email als PDF Datei zurück.

Das Test – Ergebnis

Nachdem der Tropfen „reif“ ist (die Reifezeiten sind für Motoröle, Bremsflüssigkeiten, Servolenkungsöle oder Getriebeöle sehr unterschiedlich) wird der Test einfach in das Gerät eingeführt, TEST drücken. Nun erfolgen die Scans. Diese werden per Internet an der Auswerteserver geschickt, ausgwertet.

Der Anwender erhält dann einen Testbericht mit allen Daten und unseren Empfehlungen per Email als PDF Datei zurück.

Wir freuen uns im laufe des Jahres das erweiterte und neue idia Diagnose-System vorzustellen.

https://motorcheckup.com/idia-the-intelligent-online-diagnosis/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MotorCheckUP GmbH

Frau Alexandra Huber

Völzberger Str. 20

63633 Birstein

Deutschland

fon ..: 06668 1535547

web ..: https://motorcheckup.com/

email : info@motorcheckup.com

MOTORcheckUP GmbH

Völzberger Str. 20

D 63633 Birstein

Chief Executive Director

Gert Horstmeyer

Register Court: Local Court Hanau

Reg. Nr.: HRB 92960

Sales Tax Identification Number: DE 266959783

Tax Nr.: 044 239 66360

Responsible for the content (German Law § 55, 2 RStV)

Gert Horstmeyer

Pressekontakt:

MotorCheckUP GmbH

Frau Alexandra Huber

Völzberger Str. 20

63633 Birstein

fon ..: 06668 1535547

web ..: https://motorcheckup.com/

email : info@motorcheckup.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ARBO Möbeldesign GmbH erweitert ihr Produktportfolio in Nordrhein-Westfalen um skandinavische Küchen