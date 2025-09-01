Minimax Mobile Services revolutioniert die Feuerlöscher-Wartung mit neuen Servicepaketen

Minimax Mobile Services bringt neue Wartungspakete für Feuerlöscher auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe in Sicherheit, Transparenz und Service.

Bad Urach, 01. September 2025 – Die Minimax Mobile Services GmbH stellt ihre neuen Wartungspakete für Feuerlöscher vor – ein innovatives Angebot, das Maßstäbe in Qualität, Transparenz und Kundenorientierung setzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Wartungsmodellen am Markt bieten die neuen Pakete ein deutliches Plus an Sicherheit und Service – ohne versteckte Kosten.

Die beiden Vertragspakete – COMFORT und RENT – decken unterschiedliche Bedürfnisse ab und bieten jeweils klar definierte Leistungen:

COMFORT – Wartung neu gedacht: automatisiert, transparent und zuverlässig. Mit diesem Paket setzen Unternehmen auf eine moderne Lösung für die regelmäßige Wartung ihrer Feuerlöscher. Ergänzend zu den regulären Standard-Wartungsleistungen umfasst die COMFORT-Variante umfangreiche Inklusivleistungen, wie Fahrtkosten, sonstige wartungsbedingte Services und Ersatzteile, Füllungen sowie Löschmittelentsorgung, und stellt damit ein komplettes Wartungspaket mit voller Kostenkontrolle dar. Dank der automatischen Terminierung behält der Kunde seine Prüfzyklen jederzeit im Blick. Zusätzlich profitiert er von attraktiven Rabatten auf Neukauf und weitere Services. Flexible Zahlungsmodelle, wie die jährliche Vorauszahlung mit Rabatt oder die monatliche Zahlungsweise zur gleichmäßigen Verteilung der Raten, runden das Angebot ab und machen COMFORT zur idealen Wahl für Unternehmen, die Wert auf Sicherheit und Effizienz legen.

RENT – Das Mietmodell für sorgenfreien Brandschutz. Mit RENT bietet Minimax ein Rundum-sorglos-Paket für Unternehmen, die ihre Feuerlöscher nicht kaufen, sondern bequem mieten möchten. Während der gesamten Mietdauer sind sämtliche Feuerlöscher sowie alle Wartungsleistungen inklusive – für maximale Sicherheit ohne versteckte Kosten. Die volle Planbarkeit der Ausgaben ermöglicht eine zuverlässige Budgetkontrolle. Bestehende Altgeräte können zu vergünstigten Konditionen entsorgt werden, und auch auf weitere ausgewählte Services gewährt Minimax attraktive Preisnachlässe. Kunden profitieren zudem von einem Preisvorteil bei jährlicher Vorauszahlung oder können alternativ den Betrag bequem auf monatliche Raten verteilen. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt lediglich 24 Monate und bietet damit einen unkomplizierten Einstieg in ein modernes Brandschutzkonzept.

„Unsere neuen Wartungspakete sind nicht nur transparent und flexibel, sondern auch auf höchste Servicequalität ausgelegt“, sagt Holger Messner, Leiter der Business Unit Feuerlöscher bei der Minimax Mobile Services GmbH. „Damit setzen wir neue Standards in der Brandschutzbranche. Unternehmen erhalten nicht nur technische Sicherheit, sondern auch organisatorische Entlastung – und das bei voller Kostenkontrolle.“

Die Pakete sind ab sofort verfügbar und richten sich an Unternehmen jeder Größe, die ihre Feuerlöscher zuverlässig und gesetzeskonform warten lassen möchten – mit maximaler Planungssicherheit.

Seit über 120 Jahren zählt Minimax zu den führenden Marken im Brandschutz. Die Minimax Mobile Services GmbH ist ein Unternehmen innerhalb der Minimax Viking Gruppe, welches insbesondere die Brandschutzsegmente

– Feuerlöscher

– Fahrbare Feuerlöschgeräte

– Löschwassertechnik

– Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

– Sicherheitsgrafiken

– Löschanlagen für Einsatzfahrzeuge

– Training und Ausbildung

abdeckt.

Für jedes dieser Segmente gibt es spezielle Kompetenzzentren, die mit einem tiefen technischen Know-how jeder Kundenanforderung gerecht werden.

Wir setzen auf Qualität aus Deutschland. Der Hauptsitz und gleichzeitige Produktionsstandort liegt am Fuße der Schwäbischen Alb in Bad Urach. Für eine flächendeckende Präsenz und die persönliche Betreuung unserer Kunden vor Ort sind ca. 330 qualifizierte Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter in ganz Deutschland und Österreich im Einsatz. Diese regionale Nähe sichert kurze Anfahrtswege und schnelle Reaktion.

Durch eine in sich greifende Organisationsstruktur bieten wir jedem unserer Kunden eine optimale Betreuung, vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Konzern. Überregional tätigen Unternehmen mit vielen Standorten, wie beispielsweise Filialisten und Facility-Managern, bieten wir einen zentralen Ansprechpartner. Eine ebenso zentrale Servicesteuerung und eine dezentrale Auftragsabwicklung sichert ein deutschlandweit einheitlich hohes Leistungsniveau.



