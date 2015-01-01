ProCoReX Europe GmbH bietet zertifizierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Graz

ProCoReX Europe GmbH sorgt in Graz für zertifizierte, DSGVO-konforme Vernichtung von Datenträgern und Festplatten – sicher, gesetzeskonform und nachhaltig.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung und den stetig wachsenden Datenmengen steigt in Graz die Bedeutung einer professionellen und zertifizierten Datenträgervernichtung in Graz sowie Festplattenvernichtung in Graz. Unternehmen, Behörden und Institutionen sind gesetzlich verpflichtet, personenbezogene und vertrauliche Informationen nicht nur sicher zu speichern, sondern diese nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen auch unwiderruflich und nachweisbar zu vernichten. Die Einhaltung der DSGVO und der NIS2-Richtlinie ist dabei unerlässlich, um Bußgelder, Reputationsverluste und persönliche Haftungsrisiken zu vermeiden.

ProCoReX Europe GmbH unterstützt Organisationen in Graz als erfahrener und zertifizierter Partner bei der vollständigen Vernichtung sensibler Daten. Das Leistungsportfolio umfasst die individuelle Beratung, die sichere Abholung und den Transport der Datenträger in verschlossenen Sicherheitsbehältern sowie die zertifizierte Vernichtung nach den Vorgaben der ISO 21964 (ehemals DIN 66399). Jeder Schritt wird lückenlos dokumentiert und kann auf Wunsch per Video begleitet werden. Nach Abschluss erhalten Kundinnen und Kunden ein rechtsgültiges Vernichtungszertifikat, das als Nachweis für Audits und Prüfungen dient.

Das Angebot von ProCoReX Europe GmbH ist speziell auf die Anforderungen von Unternehmen und Behörden in Graz zugeschnitten. Neben der Festplattenvernichtung in Graz werden auch weitere Speichermedien wie SSDs, USB-Sticks, Magnetbänder und Mobilgeräte sicher und endgültig zerstört. Die eingesetzten Verfahren werden regelmäßig von unabhängigen Prüfstellen wie der DEKRA kontrolliert und erfüllen höchste Schutzklassen nach ISO 21964. Der Transport der zu vernichtenden Datenträger erfolgt mit behördlicher Genehmigung und kann auf Wunsch mit einem gepanzerten Werttransporter durchgeführt werden, um maximale Sicherheit während des gesamten Prozesses zu gewährleisten.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind fester Bestandteil des Unternehmenskonzepts. ProCoReX Europe GmbH sorgt für die umweltgerechte Weiterverwertung der verbleibenden Hardware und pflanzt für jeden Auftrag Bäume – zunächst in Deutschland, künftig auch europaweit. Darüber hinaus werden soziale Projekte und gemeinnützige Initiativen in der Region Graz unterstützt. Unternehmen und Organisationen profitieren somit nicht nur von zertifizierter Datenträgervernichtung in Graz und Festplattenvernichtung in Graz, sondern leisten gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Förderung sozialer Verantwortung.

Mit ProCoReX Europe GmbH entscheiden sich Unternehmen und Behörden in Graz für einen Partner, der innovative Sicherheitsstandards, transparente Prozesse und nachhaltiges Engagement miteinander verbindet. So wird der Schutz sensibler Daten zur Selbstverständlichkeit und die Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft in der Region Graz aktiv mitgetragen.

