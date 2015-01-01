EDV und IT Entsorgung in Augsburg: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung trifft Green-IT

ProCoReX Europe GmbH verknüpft in Augsburg EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung und einem lückenlosen, ressourcenschonenden Green-IT-Kreislauf.

Der unternehmerische Anspruch an eine moderne EDV und IT Entsorgung in Augsburg wächst kontinuierlich – besonders Sicherheit und ressourcenschonende Prozesse sind heute unerlässlich. Die ProCoReX Europe GmbH begegnet diesen Anforderungen mit einem innovativen Green-IT-Prozess, der gezielt auf Nachhaltigkeit und Compliance ausgerichtet ist. Sämtliche auszusondernden IT-Geräte und Datenträger werden systematisch erfasst und der zertifizierten Datenträgervernichtung in Augsburg nach DIN 66399 unterzogen. Jeder Vernichtungsvorgang ist lückenlos dokumentiert, sodass alle Nachweise für Audits, Compliance-Prüfungen und Reporting jederzeit verfügbar sind. Besonderer Wert wird auf den geschlossenen Wertstoffkreislauf gelegt: Metalle und Kunststoffe aus der EDV und IT Entsorgung in Augsburg werden einem spezialisierten Recycling zugeführt, während Schadstoffe wie Batterien oder spezielle elektronische Komponenten separat erfasst und umweltgerecht entsorgt werden. Auf diese Weise unterstützt ProCoReX Europe GmbH Unternehmen dabei, nicht nur den gesetzlichen Vorgaben, sondern auch eigenen Nachhaltigkeitszielen oder Klimaberichtspflichten umfassend nachzukommen. Die Kombination aus transparenter Prozessberatung, persönlichen Ansprechpartnern und einer leistungsfähigen Nachweisarchitektur macht die EDV und IT Entsorgung in Augsburg zu einem zukunftsfähigen Bestandteil des strategischen IT- und Nachhaltigkeitsmanagements. Unternehmen profitieren dauerhaft von zertifizierter Datenträgervernichtung als festen Bestandteil der Serviceleistungen und schaffen so eine solide Basis für Sicherheit und Umweltverantwortung.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

