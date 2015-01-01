  • EDV und IT Entsorgung in Karlsruhe: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung für Unternehm

    Mit ProCoReX Europe GmbH wird EDV und IT Entsorgung in Karlsruhe international rechtskonform: Zertifizierte Datenträgervernichtung, revisionsfeste Nachweise und nachhaltige Rohstoffkreisläufe.

    International aufgestellte Unternehmen und Konzerne benötigen für die EDV und IT Entsorgung in Karlsruhe einen erfahrenen Dienstleister, der höchste Ansprüche an Compliance, Datensicherheit und Nachvollziehbarkeit erfüllt. Die ProCoReX Europe GmbH setzt hier auf konzerntaugliche, transparente Prozessketten. Jeder Auftrag beginnt mit einer Compliance-geprüften Bestandsaufnahme, bei der alle IT-Assets, Endgeräte und Datenträger detailliert erfasst, dokumentiert und lückenlos aufbereitet werden. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Karlsruhe erfolgt streng nach DIN 66399. Sämtliche Schritte – von der Abholung über die Trennung und Lagerung bis hin zur tatsächlichen Vernichtung der Datenträger – werden kontrolliert durchgeführt und für internationale Audits sowie Prüfungen rechtsgültig dokumentiert. So erhalten Unternehmen nachvollziehbare, digitale und physische Nachweise der Vernichtung, auf Wunsch auch in englischer Sprache, um internationalen Compliance- und Reporting-Anforderungen gerecht zu werden. Auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit erfüllt ProCoReX höchste Standards: Wertstoffe, die bei der EDV und IT Entsorgung in Karlsruhe anfallen, werden vollständig recycelt und Schadstoffe gezielt in zertifizierte Recyclingströme überführt. Unternehmen erhalten damit Rechtssicherheit, höchste Transparenz und einen Nachhaltigkeitsbeitrag in einem integrierten Servicepaket. Als international erfahrener Partner bietet ProCoReX Europe GmbH neben der zertifizierten Datenträgervernichtung auch eine rechtssichere, moderne IT- und Asset-Entsorgung, die alle Anforderungen an Datensicherheit und Nachhaltigkeit zuverlässig vereint. Weitere Informationen sowie individuelle Lösungen und Dokumentationen stellt ProCoReX Europe GmbH auf Anfrage bereit.

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

