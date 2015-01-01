EDV und IT Entsorgung in Potsdam: ProCoReX Europe GmbH gewährleistet die zertifizierte Datenträgervernichtung

Für Medizin, Recht und Verwaltung führt ProCoReX Europe GmbH die EDV und IT Entsorgung in Potsdam mit zertifizierter Datenträgervernichtung und Nachweispflicht nach höchsten Standards durch.

Gerade besonders sensible Daten, wie sie in Arztpraxen, Kanzleien oder Behörden anfallen, erfordern eine besonders sichere und fachgerechte EDV und IT Entsorgung in Potsdam. Die ProCoReX Europe GmbH ist spezialisiert auf passgenaue Prozesslösungen für anspruchsvolle Branchen. Jeder Datenträger wird direkt vor Ort erfasst, umgehend der zertifizierten Datenträgervernichtung in Potsdam nach den Vorgaben der DIN 66399 unterzogen und mit einem detaillierten Prüfprotokoll nachgewiesen. Die lückenlose Dokumentation beginnt bereits bei der initialen Bestandsaufnahme und reicht bis zum Abschlussbericht für jedes einzelne Medium. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, individuelle Zeitfenster für die Abholung zu vereinbaren, profitieren von einer erfahrenen Beratung und erhalten nach Abschluss der EDV und IT Entsorgung in Potsdam sowohl digitale Nachweise als auch physische Zertifikate für ihre revisionssichere Ablage. Auch das Thema Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt: Wertstoffe aus den IT-Geräten werden konsequent in den Recyclingkreislauf zurückgeführt, während Schadstoffe dokumentiert getrennt und rechtskonform entsorgt werden. So bietet die ProCoReX Europe GmbH gerade für sensible Berufsgruppen in Potsdam eine Lösung, die zertifizierte Datenträgervernichtung und umfassenden Umweltschutz in einem lückenlosen, rechtssicheren Servicepaket vereint.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

