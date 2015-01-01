  • EDV und IT Entsorgung in Potsdam: ProCoReX Europe GmbH gewährleistet die zertifizierte Datenträgervernichtung

    Für Medizin, Recht und Verwaltung führt ProCoReX Europe GmbH die EDV und IT Entsorgung in Potsdam mit zertifizierter Datenträgervernichtung und Nachweispflicht nach höchsten Standards durch.

    Gerade besonders sensible Daten, wie sie in Arztpraxen, Kanzleien oder Behörden anfallen, erfordern eine besonders sichere und fachgerechte EDV und IT Entsorgung in Potsdam. Die ProCoReX Europe GmbH ist spezialisiert auf passgenaue Prozesslösungen für anspruchsvolle Branchen. Jeder Datenträger wird direkt vor Ort erfasst, umgehend der zertifizierten Datenträgervernichtung in Potsdam nach den Vorgaben der DIN 66399 unterzogen und mit einem detaillierten Prüfprotokoll nachgewiesen. Die lückenlose Dokumentation beginnt bereits bei der initialen Bestandsaufnahme und reicht bis zum Abschlussbericht für jedes einzelne Medium. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, individuelle Zeitfenster für die Abholung zu vereinbaren, profitieren von einer erfahrenen Beratung und erhalten nach Abschluss der EDV und IT Entsorgung in Potsdam sowohl digitale Nachweise als auch physische Zertifikate für ihre revisionssichere Ablage. Auch das Thema Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt: Wertstoffe aus den IT-Geräten werden konsequent in den Recyclingkreislauf zurückgeführt, während Schadstoffe dokumentiert getrennt und rechtskonform entsorgt werden. So bietet die ProCoReX Europe GmbH gerade für sensible Berufsgruppen in Potsdam eine Lösung, die zertifizierte Datenträgervernichtung und umfassenden Umweltschutz in einem lückenlosen, rechtssicheren Servicepaket vereint.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-potsdam/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-potsdam/
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Computer und PC Entsorgung in Potsdam: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung
      Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Computer und PC Entsorgung in Potsdam - zertifizierte Datenträgervernichtung inklusive, unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße....

    2. Festplattenvernichtung in Potsdam: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung
      Mit ProCoReX Europe GmbH erlangt Festplattenvernichtung in Potsdam eine neue Dimension - zertifizierte Datenträgervernichtung direkt beim Kunden und konsequente Prozessbegleitung inklusive....

    3. EDV und IT Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH setzt auf zertifizierte Datenträgervernichtung
      ProCoReX Europe GmbH sichert die EDV und IT Entsorgung in Bremen ab - mit zertifizierter Datenträgervernichtung, rechtsgültigen Nachweisen und einer nachhaltigen Rohstoffstrategie für alle Betriebe....

    4. EDV und IT Entsorgung in Bochum: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung
      Die ProCoReX Europe GmbH sorgt für EDV und IT Entsorgung in Bochum und garantiert durch zertifizierte Datenträgervernichtung nach DIN 66399 maximale Datensicherheit und Compliance....

    5. Computer- und PC Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH zertifizierte Datenträgervernichtung
      Zuverlässige Computer- und PC Entsorgung in Essen - ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung und verantwortungsbewusste Ressourcenverwertung....

    6. EDV und IT Entsorgung in München: Zertifizierte Datenträgervernichtung für Unternehmen – ProCoReX Europe GmbH
      ProCoReX Europe GmbH bietet EDV und IT Entsorgung in München mit zertifizierter Datenträgervernichtung. Nachhaltig, sicher und nach DIN 66399 dokumentiert - für maximale Compliance und Umweltschutz....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.