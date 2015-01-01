-
EDV und IT Entsorgung in Dresden: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung innovativ
Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die EDV und IT Entsorgung in Dresden auch bei hybriden Strukturen: zertifizierte Datenträgervernichtung, digitale Nachweise und konsequentes Recycling
Im Zeitalter von Homeoffice und flexiblem Arbeiten sind neue Ansätze zur Sicherstellung der IT-Sicherheit unerlässlich. Die ProCoReX Europe GmbH bietet hierfür eine EDV und IT Entsorgung in Dresden, bei der der gesamte Prozess digital sowie rechtssicher abläuft. Bereits der erste Schritt umfasst die sorgfältige Erfassung sämtlicher relevanter Geräte – unabhängig davon, ob diese sich im Büro, vor Ort oder dezentral im Homeoffice befinden. Nach einer individuellen Beratung werden alle Altgeräte gesammelt, entsprechend transportiert und der zertifizierten Datenträgervernichtung in Dresden zugeführt. Die Vernichtung sämtlicher Speichermedien erfolgt streng nach DIN 66399 und wird lückenlos dokumentiert. Unternehmen erhalten einen vollständigen, rechtssicheren Nachweis, der für Audit- und Compliance-Prüfungen jederzeit bereitsteht. Beim anschließenden Recyclingprozess sorgt ProCoReX dafür, dass im Rahmen der EDV und IT Entsorgung in Dresden alle IT-Komponenten ressourcenschonend weiterverwertet oder – falls Schadstoffe enthalten sind – umweltgerecht entsorgt werden. Persönliche Ansprechpartner begleiten den gesamten Prozess, während eine dokumentierte Nachweisführung für maximale Transparenz sorgt. So ist die ProCoReX Europe GmbH die erste Wahl für Unternehmen, die auch bei dezentralen und agilen Arbeitsformen auf zertifizierte Datenträgervernichtung und nachhaltige IT-Entsorgung setzen möchten.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-dresden/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
Pressekontakt:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-dresden/
email : info@procorex.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Redwood AI sondiert Möglichkeiten für seine proprietäre KI-Plattform in verschiedenen Branchen
EDV und IT Entsorgung in Dresden: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung innovativ
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- EDV und IT Entsorgung in Dresden: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung innovativ
- Redwood AI sondiert Möglichkeiten für seine proprietäre KI-Plattform in verschiedenen Branchen
- Bester Nasenchirurg 2026 – Moderne Nasenchirurgie auf höchstem Niveau
- VdS-Anforderungen verschärfen den Brandschutz im Serverraum kritischer Infrastrukturen
- Kupfer – das Schlüsselmetall für die wirtschaftliche Zukunft
- MAX Power and CEO Ran Narayanasamy named finalists for three national awards as company advances commercial evaluation of Canada´s first confirmed subsurface Natural Hydrogen system
- Der KI-Gipfel und der Strombedarf
- Shea Glow No.1 Lip Balm – Natürliche Lippenpflege trifft modernes Design
- C1X gibt Absicht zur Ausübung der EAU-Lithium-Option bekannt und nimmt durch eine Platzierung 5,0 Millionen AUD ein
- Die unterschätzte Gefahr in der Hosentasche für die Logistik
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.