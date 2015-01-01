EDV und IT Entsorgung in Dresden: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung innovativ

Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die EDV und IT Entsorgung in Dresden auch bei hybriden Strukturen: zertifizierte Datenträgervernichtung, digitale Nachweise und konsequentes Recycling

Im Zeitalter von Homeoffice und flexiblem Arbeiten sind neue Ansätze zur Sicherstellung der IT-Sicherheit unerlässlich. Die ProCoReX Europe GmbH bietet hierfür eine EDV und IT Entsorgung in Dresden, bei der der gesamte Prozess digital sowie rechtssicher abläuft. Bereits der erste Schritt umfasst die sorgfältige Erfassung sämtlicher relevanter Geräte – unabhängig davon, ob diese sich im Büro, vor Ort oder dezentral im Homeoffice befinden. Nach einer individuellen Beratung werden alle Altgeräte gesammelt, entsprechend transportiert und der zertifizierten Datenträgervernichtung in Dresden zugeführt. Die Vernichtung sämtlicher Speichermedien erfolgt streng nach DIN 66399 und wird lückenlos dokumentiert. Unternehmen erhalten einen vollständigen, rechtssicheren Nachweis, der für Audit- und Compliance-Prüfungen jederzeit bereitsteht. Beim anschließenden Recyclingprozess sorgt ProCoReX dafür, dass im Rahmen der EDV und IT Entsorgung in Dresden alle IT-Komponenten ressourcenschonend weiterverwertet oder – falls Schadstoffe enthalten sind – umweltgerecht entsorgt werden. Persönliche Ansprechpartner begleiten den gesamten Prozess, während eine dokumentierte Nachweisführung für maximale Transparenz sorgt. So ist die ProCoReX Europe GmbH die erste Wahl für Unternehmen, die auch bei dezentralen und agilen Arbeitsformen auf zertifizierte Datenträgervernichtung und nachhaltige IT-Entsorgung setzen möchten.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

