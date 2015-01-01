-
EDV und IT Entsorgung in Leipzig: ProCoReX Europe GmbH fokussiert die zertifizierte Datenträgervernichtung
ProCoReX Europe GmbH gestaltet EDV und IT Entsorgung in Leipzig sicher und nachvollziehbar: zertifizierte Datenträgervernichtung und nachhaltige Weiterverwertung speziell für Bildung
Bildungseinrichtungen stehen vor der besonderen Herausforderung, Datenschutz und Gesetzeskonformität zuverlässig zu erfüllen und gleichzeitig den Schul- oder Institutsbetrieb so wenig wie möglich zu stören. Die ProCoReX Europe GmbH bietet Schulen, Hochschulen und Weiterbildungszentren eine speziell abgestimmte EDV und IT Entsorgung in Leipzig, bei der zertifizierte Datenträgervernichtung nach internationalen Standards wie DIN 66399 grundsätzlich zum festen Leistungsbestandteil gehört. Direkt nach der Kontaktaufnahme erfolgt eine individuelle Bedarfsanalyse, um alle Termine für die Abholung und Entsorgung flexibel und möglichst störungsfrei in den Betriebsablauf integrieren zu können. Altgeräte werden sicher und nachvollziehbar aus den Einrichtungen abgeholt, archiviert und ausschließlich in geprüften und zertifizierten Anlagen vernichtet. Für sämtliche zertifizierte Datenträgervernichtung in Leipzig werden revisionssichere Nachweise erstellt, sodass Schulen und Bildungsträger ihre Compliance- und Datenschutzpflichten jederzeit eindeutig belegen können. Auch bei der eigentlichen EDV und IT Entsorgung in Leipzig legt ProCoReX höchsten Wert auf nachhaltige Rohstoffverwertung. Defekte Geräte werden in ihre Einzelbestandteile zerlegt, Wertstoffe gezielt recycelt und Schadstoffe ökologisch beseitigt. Über die lückenlose Nachweiskette, die erfahrene Beratung des ProCoReX-Teams und flexible Lösungen für große wie kleine IT-Flotten macht ProCoReX den gesamten Service zur sicheren Wahl für alle Bildungseinrichtungen in Leipzig.
Für weiterführende Informationen, individuelle Angebote und eine umfassende Beratung steht die ProCoReX Europe GmbH jederzeit auf Anfrage zur Verfügung.
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
