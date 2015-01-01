Computer und PC Entsorgung in Leipzig: ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung

Mit der ProCoReX Europe GmbH erhalten Unternehmen in Leipzig eine Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung – samt umfassender, individueller Kundenbetreuung.

Vertrauen ist das Fundament einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung – besonders dann, wenn es um die Entsorgung sensibler IT-Komponenten geht. Die ProCoReX Europe GmbH steht Unternehmen in Leipzig mit persönlicher Betreuung und umfassendem Service zur Seite: Von der Ersterfassung bis zur zertifizierten Datenträgervernichtung nach DIN 66399 erfolgen alle Schritte transparent, nachvollziehbar und rechtssicher.

Zu Beginn jedes Projekts analysiert ProCoReX die individuellen Anforderungen der Kundschaft und erstellt ein maßgeschneidertes Angebot. Der Abholservice erfolgt flexibel und die Computer und PC Entsorgung in Leipzig wird lückenlos dokumentiert. Die zertifizierte Datenträgervernichtung sichert Unternehmen ab: Ein offizielles Zertifikat gibt bei Audits, Datenschutzanfragen oder internen Überprüfungen maximale Handlungs- und Nachweissicherheit.

Neben dem Schwerpunkt auf Sicherheit und Compliance legt ProCoReX Europe GmbH größten Wert auf nachhaltige Strukturierung. Wertstoffe gelangen durch modernes Recycling in den Produktionskreislauf zurück, um Schadstoffe wird sich aktiv gekümmert. So werden nicht nur Daten, sondern auch Umweltziele effizient geschützt.

Die ProCoReX Europe GmbH verbindet zertifizierte Datenträgervernichtung in Leipzig und persönliche Kundenbetreuung zu einer starken Lösung für die Computer und PC Entsorgung in Leipzig, auf die sich Unternehmen langfristig verlassen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-leipzig/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-leipzig/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jetzt neu denken: Mit klarer Grundpositionierung und gezielter Angebotskonzeptionierung den Markt erobern