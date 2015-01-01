-
Computer und PC Entsorgung in Leipzig: ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung
Mit der ProCoReX Europe GmbH erhalten Unternehmen in Leipzig eine Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung – samt umfassender, individueller Kundenbetreuung.
Vertrauen ist das Fundament einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung – besonders dann, wenn es um die Entsorgung sensibler IT-Komponenten geht. Die ProCoReX Europe GmbH steht Unternehmen in Leipzig mit persönlicher Betreuung und umfassendem Service zur Seite: Von der Ersterfassung bis zur zertifizierten Datenträgervernichtung nach DIN 66399 erfolgen alle Schritte transparent, nachvollziehbar und rechtssicher.
Zu Beginn jedes Projekts analysiert ProCoReX die individuellen Anforderungen der Kundschaft und erstellt ein maßgeschneidertes Angebot. Der Abholservice erfolgt flexibel und die Computer und PC Entsorgung in Leipzig wird lückenlos dokumentiert. Die zertifizierte Datenträgervernichtung sichert Unternehmen ab: Ein offizielles Zertifikat gibt bei Audits, Datenschutzanfragen oder internen Überprüfungen maximale Handlungs- und Nachweissicherheit.
Neben dem Schwerpunkt auf Sicherheit und Compliance legt ProCoReX Europe GmbH größten Wert auf nachhaltige Strukturierung. Wertstoffe gelangen durch modernes Recycling in den Produktionskreislauf zurück, um Schadstoffe wird sich aktiv gekümmert. So werden nicht nur Daten, sondern auch Umweltziele effizient geschützt.
Die ProCoReX Europe GmbH verbindet zertifizierte Datenträgervernichtung in Leipzig und persönliche Kundenbetreuung zu einer starken Lösung für die Computer und PC Entsorgung in Leipzig, auf die sich Unternehmen langfristig verlassen können.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-leipzig/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Computer und PC Entsorgung in Leipzig: ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung
