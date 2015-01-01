Ausdruck macht Eindruck: Warum der Neuanfang mit 50+ oft im Gesicht beginnt

Ein Blick in den Spiegel kann der Anfang von etwas Neuem sein: Warum innere Klarheit, äußere Ausstrahlung und Erfahrung Frauen 50+ zu starken Gründerinnen machen. Die richtige Zeit ist jetzt!

Der Blick in den Spiegel kann ein Wendepunkt sein.

Nicht aus Eitelkeit – sondern aus Erkenntnis.

Viele Frauen erleben zwischen Ende 40 und Mitte 50 einen Moment, in dem sie spüren: _So, wie ich mich sehe, fühle ich mich nicht mehr._ Müdigkeit, Anspannung, Unsicherheit spiegeln sich im Gesicht wider – selbst dann, wenn innerlich längst der Wunsch nach Veränderung gereift ist.

Genau darüber spricht Unternehmerin und Face-Yoga-Expertin Tamara Golliez im Podcast _Pitch im Podcast_ von Blooming Business 50+. Gemeinsam mit Gastgeberin Nicoleta Olaru beleuchtet sie die enge Verbindung zwischen innerer Haltung, äußerer Ausstrahlung – und der Entscheidung, beruflich noch einmal neu zu starten.

Wenn innere Entwicklung sichtbar werden will

„Ich habe mich im Spiegel angeschaut und gedacht: Ich werde unsichtbar“, beschreibt Golitz offen ihren persönlichen Auslöser. Nicht einzelne Falten waren das Problem, sondern das Gefühl, dass das Gesicht nicht mehr das widerspiegelte, was sie innerlich bewegt.

Diese Erfahrung teilen viele Frauen. Studien und Coaching-Praxis zeigen: In der Lebensphase 50+ wächst das Bedürfnis nach Authentizität. Das betrifft nicht nur Karriereentscheidungen, sondern auch den eigenen Ausdruck – Mimik, Haltung, Präsenz.

Gesichtsyoga setzt genau hier an. Anders als invasive Methoden arbeitet es mit bewusster Muskelaktivierung, Entspannung und Wahrnehmung. „Es geht nicht nur um Ästhetik“, betont Golitz. „Frauen berichten, dass sie sich entspannter fühlen, mehr Ausstrahlung haben und sich insgesamt wieder stimmiger erleben.“

Von außen nach innen – ein unterschätzter Weg

Im Podcast wird ein zentraler Gedanke deutlich: Persönliche Entwicklung muss nicht immer beim Mindset beginnen. Gerade für Frauen, die mit klassischer „Innerer-Kind-Arbeit“ oder Glaubenssatz-Coaching wenig anfangen können, kann der Weg über den Körper ein leichterer Einstieg sein.

„Wenn Frauen beginnen, sich bewusst mit ihrem Gesicht zu beschäftigen, kommen sie automatisch in Kontakt mit sich selbst“, so Golitz. „Der Zugang über das Außen ist oft einfacher – und sehr wirkungsvoll.“

Diese Wechselwirkung zwischen innerer Welt und äußerer Erscheinung ist auch für Gründerinnen relevant. Sichtbarkeit, Präsenz und Selbstsicherheit spielen eine zentrale Rolle, wenn Frauen ihr eigenes Business aufbauen, Kundinnen gewinnen oder sich klar positionieren möchten.

Warum 50+ der richtige Zeitpunkt für einen Neuanfang ist

Gerade Frauen 50+ bringen dafür ideale Voraussetzungen mit:

emotionale Reife

hohe Selbstreflexion

ausgeprägte soziale Kompetenz

und ein klares Gespür für Sinn und Qualität

„Frauen in diesem Alter wissen sehr genau, wer sie sind – und wer sie nicht mehr sein wollen“, sagt Olaru. „Das ist eine enorme Stärke für jede Form der Selbstständigkeit.“

Dennoch zögern viele. Nicht aus mangelnder Kompetenz, sondern aus Unsicherheit, fehlender Unterstützung oder dem Gefühl, „zu spät“ zu sein. Hier setzt die Blooming Business 50+ Community und das dazugehörige Mentoring-Programm an.

Mentoring, Sichtbarkeit und innere Sicherheit

Blooming Business 50+ bietet Frauen einen Raum, in dem persönliches Wachstum, äußere Wirkung und unternehmerische Klarheit zusammen gedacht werden. Mentoring, Austausch und strukturelle Begleitung helfen dabei, den eigenen Weg nicht allein gehen zu müssen.

„Frauen brauchen Rückhalt – nicht nur Strategien“, so Olaru. „Wenn innere Sicherheit und äußere Ausstrahlung zusammenkommen, entsteht echte Sichtbarkeit.“

Fazit

Der Neuanfang mit 50+ beginnt oft leise.

Mit einem Blick in den Spiegel.

Mit der Frage: _Wie wirke ich – und wie will ich wirken?_

Gesichtsyoga, persönliche Entwicklung und Mentoring sind dabei keine Gegensätze, sondern Bausteine eines ganzheitlichen Weges. Für Frauen, die spüren: Jetzt ist meine Zeit.

Oder wie es im Podcast treffend heißt:

„Ausdruck macht Eindruck – und Selbstvertrauen macht den Unterschied.“

