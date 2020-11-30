XP618: Münchner FinTech launcht neue KI-Finanzplattform

Das Münchner FinTech XP618 startet eine KI-gestützte Plattform, die Portfolio-Analysen automatisiert und Investoren schnellere, transparentere Entscheidungen ermöglicht.

München, 03.02.2026 – Mit XP618 startet ein neues FinTech aus München eine AI-gestützte Analyse- und Portfolio-Management-Plattform, die das klassische Fonds- und Asset-Management grundlegend verändern soll. Ziel ist es, datengetriebene Entscheidungen zu beschleunigen, manuelle Analyseprozesse zu reduzieren und professionellen Investoren einen ganzheitlichen Marktüberblick zu ermöglichen.

Während viele Portfolio-Manager weiterhin auf große Research-Teams und manuelle Einzelanalysen setzen, zeigt die Praxis ein bekanntes Problem: Trotz erheblichem personellem und finanziellem Aufwand gelingt es vielen Fonds langfristig nicht, marktbreite Indizes wie den S&P 500 zu schlagen. Gleichzeitig wachsen Portfolios, ETFs und Märkte in ihrer Komplexität stetig.

XP618 setzt genau hier an.

Die Plattform bündelt AI-gestützte Analysen, automatisierte Portfolio-Auswertungen und modulare Risikobetrachtungen in einem zentralen System. Anstelle fragmentierter Tools und aufwendiger Handarbeit ermöglicht XP618 eine strukturierte, skalierbare Abbildung und Verwaltung komplexer Portfolios – in Echtzeit und auf Knopfdruck.

„Der Kapitalmarkt ist heute zu komplex für manuelle Einzelanalysen“, sagt der Gründer von XP618. „Unser Ziel ist es, Portfolio-Management neu zu denken: weniger operative Reibung, mehr Transparenz und belastbare Entscheidungsgrundlagen auf Basis von Daten – nicht von Bauchgefühl.“

KI statt manueller Research-Arbeit

XP618 analysiert große Mengen an Marktdaten, simuliert Szenarien und unterstützt Portfolio-Manager bei Risiko-, Markt- und Performance-Analysen. Damit soll der Aufwand klassischer Research-Prozesse deutlich reduziert werden, ohne auf Kontrolle oder Nachvollziehbarkeit zu verzichten. Die Plattform versteht sich dabei nicht als Blackbox, sondern als analytisches Werkzeug für professionelle Anwender.

Zu den Kernfunktionen zählen:

– strukturiertes Portfolio-Management

– modulare Risiko- und Marktanalysen

– automatisierte Auswertungen und Anpassungsszenarien

– skalierbare Architektur für professionelle Teams

XP618 verfolgt ambitionierte Ziele: Der Aufbau einer Plattform, die Milliarden von Datenpunkten analysieren, Marktbewegungen simulieren und Risiken ganzheitlich bewerten kann. Damit adressiert das Münchner FinTech nicht nur Fondsmanager, sondern auch Banken, Family Offices und institutionelle Investoren, die ihre Prozesse effizienter und KI-Basierter gestalten wollen.

Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Finanzmärkte analysiert und gesteuert werden. XP618 beginnt diesen Wandel bereits heute.

Die Plattform ermöglicht das parallele Management und die Analyse hunderter Portfolios und schafft gleichzeitig einen ganzheitlichen Überblick über globale Märkte – strukturiert, skalierbar und in Echtzeit.

Damit positioniert sich XP618 früh in einem Markt, in dem Komplexität, Geschwindigkeit und Datenmenge klassische Prozesse zunehmend an ihre Grenzen bringen und intelligente Systeme zum entscheidenden Faktor werden.

Weitere Informationen unter www.xp618.ai

Über XP618

XP618 ist ein FinTech-Startup mit Sitz in München. Das Unternehmen entwickelt eine AI-gestützte Analyse- und Portfolio-Management-Plattform für professionelle Investoren, Portfolio-Manager, Banken und Family Offices. Fokus von XP618 ist es, KI-Getriebene Entscheidungen zu ermöglichen, operative Komplexität zu reduzieren und Portfolio-Management effizienter und transparenter zu gestalten.

