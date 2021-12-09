Jetzt neu denken: Mit klarer Grundpositionierung und gezielter Angebotskonzeptionierung den Markt erobern

Ohne klare Positionierung kein Erfolg: Warum die Grundpositionierung und die Konzeptionierung des Angebots darüber entscheiden, ob Ihr Unternehmen sichtbar bleibt – oder in der Beliebigkeit verschwind

Mörschwil im Februar 2026 – Kaum ein Begriff hat in den vergangenen Jahren in Unternehmerkreisen eine derartige Strahlkraft entfaltet wie die Positionierung. Wer im digitalen Markt überleben will, muss nicht nur sichtbar sein, sondern erkennbar einzigartig. Studien belegen: Über 70 Prozent der Kaufentscheidungen hängen unmittelbar davon ab, ob ein Unternehmen klar vermittelt, wofür es steht und welchen Mehrwert es bietet. Genau hier liegen die größten Defizite – viele Unternehmer verfügen über exzellente Produkte, verlieren aber im Wettbewerb, weil ihre Grundpositionierung schwammig bleibt und die Konzeptionierung des Angebots keinen klaren Kundennutzen erkennen lässt. Die Zielgruppe, die am stärksten betroffen ist, besteht aus kleinen und mittelständischen Unternehmen, die seit Jahren solide im Markt bestehen, aber zunehmend feststellen: Klassische Vertriebswege greifen nicht mehr, digitale Strategien versanden. Ihre Schmerzpunkte sind klar: zu viele Botschaften, die an Kunden vorbeigehen, Angebote, die sich nicht unterscheiden, und Marketingbudgets, die ohne Wirkung verpuffen.

Hier setzt eine professionelle Analyse an: Wer die Grundpositionierung sauber herausarbeitet, schafft nicht nur eine innere Klarheit, sondern auch einen Markenkern, der nach außen wirkt. Das erzeugt einen Framing-Effekt: Das Unternehmen wird nicht mehr als ein Anbieter unter vielen gesehen, sondern als relevanter Problemlöser: https://nabenhauer-consulting.com/vertrieb-marketing/positionierung

Während klassische Werbekampagnen schnell fünfstellige Summen verschlingen und nur kurzfristige Effekte liefern, führt eine fundierte Konzeptionierung des Angebots zu nachhaltiger Sichtbarkeit. Unternehmen, die diesen Schritt gegangen sind, berichten von spürbaren Ergebnissen: mehr Anfragen, höhere Abschlussquoten, geringere Preisdiskussionen.

Das soziale Proof untermauert diese Wirkung: Über 2800 dokumentierte Kundenbewertungen zeigen, dass eine konsequente Arbeit an Positionierung und Angebotsstruktur kein theoretisches Konzept bleibt, sondern messbare Resultate hervorbringt. Unternehmer berichten, dass sie nach der Neuausrichtung nicht nur Kunden gewonnen, sondern auch interne Prozesse effizienter gestaltet haben – ein Dominoeffekt, der weit über Marketing hinausgeht.

Wer jetzt handelt, verschafft sich einen Vorsprung. Der Markt wartet nicht, und Wettbewerber schlafen nicht. Eine verspätete Positionierung bedeutet, dass andere den Platz im Kopf der Kunden längst besetzt haben. Wer zögert, riskiert, dauerhaft zweite Wahl zu bleiben.

Der Weg ist klar: Wer seine Marke aus der Beliebigkeit führen will, muss an der Basis ansetzen – bei der Grundpositionierung und der Konzeptionierung des Angebots. Jedes Unternehmen hat das Potenzial, in den Köpfen seiner Kunden ein fest verankertes Bild zu erzeugen. Die Voraussetzung ist, die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten in ein scharfes Profil zu übersetzen. Der erste Schritt ist dabei oft einfacher, als viele glauben – und der Nutzen weitaus größer, als man es im Vorfeld zu erwarten wagt. Genau diesen Prozess begleitet seit über 20 Jahren der Experte Robert Nabenhauer: https://nabenhauer-consulting.com/vertrieb-marketing/neuausrichtung-der-positionierung

Als Unternehmer, Coach und Berater hat er sich mit praxisnahen Methoden und messbaren Ergebnissen einen Namen gemacht. Seine Sichtbarkeit im Netz ist kein Zufall, sondern Ausdruck konsequenter Arbeit an Transparenz und Relevanz. Mehr als 2800 positive Rezensionen auf unabhängigen Plattformen belegen die Wirkung seiner Strategien – und zeigen, dass Kunden ihm nicht nur zuhören, sondern vertrauen. Nabenhauer steht für eine Beratungsarbeit, die nicht in Phrasen verharrt, sondern in der Praxis trägt. Wer die eigene Positionierung neu denken will, findet in ihm keinen Theoretiker, sondern einen Mentor, der Wirkung im Markt sichtbar macht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nabenhauer Consulting

Herr Robert Nabenhauer

Bahnhofstr. 5

9402 Mörschwil/SG

Schweiz

fon ..: +41714404028

web ..: http://www.nabenhauer-consulting.com

email : info@nabenhauer-consulting.com

Nabenhauer Consulting steht als Unternehmensberatung für Vertriebs- und Marketingoptimierung mit der Verknüpfung von klassischen und modernen Marketingpfaden, viel praktischem Bezug und unkonventionellen Wegen.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

