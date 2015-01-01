-
EDV und IT Entsorgung in Lübeck: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung für Kanzleien
Vertraulichkeit ist Pflicht: ProCoReX Europe GmbH sorgt bei EDV und IT Entsorgung in Lübeck für zertifizierte Datenträgervernichtung, lückenlose Nachweise und branchenspezifische Sicherheitsstandards.
Rechtsanwälte, Notariate und Steuerberatungen handeln mit besonders schützenswerten Daten. Eine professionelle EDV und IT Entsorgung in Lübeck ist hier unverzichtbar – Sicherheitslücken sind nicht hinnehmbar. ProCoReX Europe GmbH bietet individuelle Beratung und führt jeden Auftrag unter hohem Diskretionsschutz durch: Von der Abholung bis zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Lübeck nach DIN 66399 ist jeder Schritt dokumentiert, nachvollziehbar und nachweisbar.
Jedes Medium, ob Festplatte, Notebook, Archivserver oder externes Laufwerk, erhält eine eigene Kennzeichnung; die zertifizierte Datenträgervernichtung in Lübeck erfolgt nach rechtskonformen Prüfprotokollen. ProCoReX dokumentiert den mehrstufigen Prozess von der Annahme bis zur finalen Vernichtung. Der Nachweis dient als Compliance- und Auditgrundlage und stärkt das Vertrauen der Mandantschaft.
Neben Datenschutz liegt ein Fokus auf nachhaltiger Verwertung: Die im Rahmen der EDV und IT Entsorgung in Lübeck anfallenden Wertstoffe werden recycelt und für den Produktionskreislauf nutzbar gemacht. Schadstoffe werden sicher und nach geltenden Richtlinien entsorgt.
Mit persönlicher Fachberatung, flexibel anpassbaren Abläufen und maximaler Prozesssicherheit sichert ProCoReX Europe GmbH die EDV und IT Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung für beratende Berufe in Lübeck.
