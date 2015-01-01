  • EDV und IT Entsorgung in Lübeck: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung für Kanzleien

    Vertraulichkeit ist Pflicht: ProCoReX Europe GmbH sorgt bei EDV und IT Entsorgung in Lübeck für zertifizierte Datenträgervernichtung, lückenlose Nachweise und branchenspezifische Sicherheitsstandards.

    Rechtsanwälte, Notariate und Steuerberatungen handeln mit besonders schützenswerten Daten. Eine professionelle EDV und IT Entsorgung in Lübeck ist hier unverzichtbar – Sicherheitslücken sind nicht hinnehmbar. ProCoReX Europe GmbH bietet individuelle Beratung und führt jeden Auftrag unter hohem Diskretionsschutz durch: Von der Abholung bis zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Lübeck nach DIN 66399 ist jeder Schritt dokumentiert, nachvollziehbar und nachweisbar.
    Jedes Medium, ob Festplatte, Notebook, Archivserver oder externes Laufwerk, erhält eine eigene Kennzeichnung; die zertifizierte Datenträgervernichtung in Lübeck erfolgt nach rechtskonformen Prüfprotokollen. ProCoReX dokumentiert den mehrstufigen Prozess von der Annahme bis zur finalen Vernichtung. Der Nachweis dient als Compliance- und Auditgrundlage und stärkt das Vertrauen der Mandantschaft.
    Neben Datenschutz liegt ein Fokus auf nachhaltiger Verwertung: Die im Rahmen der EDV und IT Entsorgung in Lübeck anfallenden Wertstoffe werden recycelt und für den Produktionskreislauf nutzbar gemacht. Schadstoffe werden sicher und nach geltenden Richtlinien entsorgt.
    Mit persönlicher Fachberatung, flexibel anpassbaren Abläufen und maximaler Prozesssicherheit sichert ProCoReX Europe GmbH die EDV und IT Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung für beratende Berufe in Lübeck.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-luebeck/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-luebeck/
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Computer- und PC Entsorgung in Lübeck: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung an
      Mit ProCoReX Europe GmbH wird die Computer- und PC Entsorgung in Lübeck zum Komplettpaket - inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung, nachhaltigem Recycling und umfassender Nachweissicherheit....

    2. EDV und IT Entsorgung in Bochum: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung
      Die ProCoReX Europe GmbH sorgt für EDV und IT Entsorgung in Bochum und garantiert durch zertifizierte Datenträgervernichtung nach DIN 66399 maximale Datensicherheit und Compliance....

    3. Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH verbindet zertifizierte Datenträgervernichtung
      Die Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf durch ProCoReX Europe GmbH - zertifizierte Datenträgervernichtung gepaart mit nachhaltigem Ressourcenschutz und maximaler Rechtssicherheit...

    4. EDV und IT Entsorgung in München: Zertifizierte Datenträgervernichtung für Unternehmen – ProCoReX Europe GmbH
      ProCoReX Europe GmbH bietet EDV und IT Entsorgung in München mit zertifizierter Datenträgervernichtung. Nachhaltig, sicher und nach DIN 66399 dokumentiert - für maximale Compliance und Umweltschutz....

    5. EDV und IT Entsorgung in Köln: ProCoReX Europe GmbH realisiert zertifizierte Datenträgervernichtung und umwelt
      ProCoReX Europe GmbH steht für EDV und IT Entsorgung in Köln mit zertifizierter Datenträgervernichtung - sicher, nachhaltig und dokumentiert nach DIN 66399....

    6. Computer und PC Entsorgung in Potsdam: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung
      Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Computer und PC Entsorgung in Potsdam - zertifizierte Datenträgervernichtung inklusive, unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.