EDV und IT Entsorgung in Bochum: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung

Die ProCoReX Europe GmbH sorgt für EDV und IT Entsorgung in Bochum und garantiert durch zertifizierte Datenträgervernichtung nach DIN 66399 maximale Datensicherheit und Compliance.

Moderne Unternehmen benötigen mehr als reine Entsorgung: Sie verlangen nach einer rechtskonformen und lückenlos dokumentierten EDV und IT Entsorgung in Bochum. ProCoReX Europe GmbH bietet einen Komplettservice, bei dem sämtliche Speichermedien über den gesamten Prozess hinweg erfasst und gesichert werden. Im Fokus steht die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bochum – von der Abholung beim Kunden bis zur vollständigen Vernichtung nach DIN 66399.

Nach der Terminvereinbarung sorgt ProCoReX für die professionelle Trennung von Wertstoffen und die gesicherte Verwahrung sensibler Datenträger. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bochum wird eindeutig dokumentiert und mit einem offiziellen Zertifikat belegt – ein unersetzlicher Nachweis bei Audits oder für Datenschutzverpflichtungen. Damit sind Unternehmen aus Musterstadt zuverlässig vor Datenmissbrauch und rechtlichen Risiken geschützt.

Darüber hinaus gewährleistet ProCoReX Europe GmbH durch nachhaltige Prozesse auch ökologisches Verantwortungsbewusstsein: Jedes Bauteil aus EDV und IT Entsorgung in Bochum wird, soweit ressourcentechnisch möglich, wiederverwertet, Schadstoffe sorgfältig ausgesteuert. Persönliche Beratung, flexible Zeitfenster und verständliche Prozessführung machen ProCoReX zur ersten Wahl für eine transparente und absolut sichere Entsorgung.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

